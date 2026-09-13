La jornada incluye la Verbena del Solajero, la misa homenaje del Colegio de Abogados y la tradicional procesión de la Virgen del Pino por las calles del casco histórico

Teror celebra este domingo el Día de las Marías con actos religiosos y festivos. Europa Press

Teror celebra este domingo, 13 de septiembre, el Día de las Marías, una de las jornadas vinculadas a las fiestas patronales en honor a la Virgen del Pino. La jornada se vive habitualmente con un ambiente más tranquilo que el 8 de septiembre y volverá a reunir a vecinos, peregrinos y devotos en torno a distintos actos religiosos y festivos.

La programación comenzará a las 12:00 horas en la Plaza de Sintes con la Verbena del Solajero, que contará con las actuaciones de Los Merengues de los 80-90, Las Ladys del Swing y Star Music.

A las 13:00 horas tendrá lugar en la Basílica de Teror la solemne eucaristía Homenaje del Colegio de Abogados a su Patrona, una tradición que se mantiene desde 1954.

Recorrido histórico de 1790

La actividad festiva se completará durante la jornada con los puestos y chiringuitos del Mercadillo de Teror, mientras se espera también una importante afluencia de peregrinos y peregrinas. Por la tarde, a las 19:00 horas se celebrará la eucaristía del Día de las Marías y, posteriormente, la Virgen del Pino saldrá en procesión por las calles del casco histórico.

El recorrido partirá de la Basílica y pasará por la Plaza del Pino, Iglesia Chica, calle de la Cal, Padre Cueto, Obispo Urquinaona, Casa Huerta y Obispo Marquina, antes de regresar a la Plaza Nuestra Señora del Pino. Al finalizar, en torno a las 20:30 horas, tendrá lugar la tradicional exhibición de fuegos artificiales.

La procesión recuperó en 2023 buena parte del recorrido histórico de 1790 y, en los últimos años, el Día de las Marías se ha consolidado también como una fecha elegida por muchos peregrinos para acudir a Teror y disfrutar de las fiestas con menor afluencia que durante el día principal.