Torres: De necesitarlo, hablaremos con quien se aparte de la ultraderecha y derecha ultra

Ángel Víctor Torres se ha postulado como candidato a la presidencia y no ha dudado en asegurar que podría pactar con quien fuese necesario siempre que se posiciones lejos de la derecha radical

El líder del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, quien se ha postulado como candidato a la presidencia, ha afirmado este viernes que de ser necesario tras las elecciones autonómicas de 2027, se sentarían a hablar con aquellas fuerzas que «se aparten de la ultraderecha y la derecha ultra».

Ángel Víctor Torres. PSOE Canarias. EFE

Convencido de la victoria

En un acto de partido en La Laguna, Torres ha proclamado que en el PSOE están «convencidos de que vamos a ganar» y de que «podemos aspirar, cómo no», a conformar «una mayoría progresista».

Pero si no dieran los números, «nos sentaremos con los partidos que están en contra de la ultraderecha y de la derecha que se ha radicalizado».

Y «si en esos partidos está Coalición Canaria, serán ellos quienes tendrán que decir» con quién quieren gobernar: si con PP y Vox o con «los partidos que defienden la idiosincrasia, lo conseguido por esta tierra, el REF, nuestra singularidad como región ultraperiférica, la descentralización…».

Si esa es la apuesta de CC, ha insistido, «se tiene que apartar de la derecha y la derecha ultra». «El problema no lo tiene el PSOE, que va a salir a ganar y pondrá sobre la mesa qué proyecto tiene para Canarias. Lo tienen otros que tendrán que decidir», ha remachado.

Reforma de la Ley de Extranjería

El secretario general del PSOE de Canarias ha reivindicado la reforma de la Ley de Extranjería que ha permitido el reparto de menores migrantes no acompañados por el resto de comunidades autónomas pese al voto en contra de PP y Vox.

Y ha insistido en que es el presidente de Canarias y líder de CC, Fernando Clavijo, quien «tiene que explicar por qué ha aceptado» cogobernar con el PP, «un partido que da la espalda a cuestiones clave como la respuesta a los memores acompañados o como es también la financiación autonómica», sobre la cual ha añadido: «ya veremos qué termina votando en el Congreso».

Torres ha denunciado que el PP se haya «extremado y hecho suyos los términos y la manera de hacer política de la ultraderecha», y cree que «se equivoca, porque la gente entre el original y la copia votara al original».

Lo cual supone «un error estratégico» de Alberto Núñez Feijóo, pues «hace crecer a la ultraderecha» y está dispuesto a «lo que sea necesario para ver si puede acceder al poder a cualquier precio».

«Apoyo mayoritario de la gente»

De nuevo en clave electoral, ha recalcado que el PSOE cuenta «con el apoyo mayoritario de la gente, que se ve reflejada en nuestra manera de trabajar, en cómo nos esforzamos, el sudor, la sangre y las lágrimas que hacemos cada día en el trabajo desde las instituciones».

«Somos el partido con más alcaldes y alcaldesas, hemos ganado las últimas elecciones en distintas instituciones insulares y estamos en el Consejo de Ministros», ha proclamado, y ha reivindicado la labor hecha por el gobierno del ‘pacto de las flores’ que encabezó.

Ha analizado que esos cuatro años fueron «difíciles» pero «la gente nos recuerda por habernos enfrentado a tremendas adversidades: primer caso de covid en España, la pandemia, el volcán…».

Vivienda, educacíon, sanidad y brecha económica

En cambio, la actual legislatura ha estado marcada por «unas circunstancias distintas, con unos ingresos económicos como nunca en nuestra tierra y con 18 millones de turistas», y sin embargo el precio de la vivienda es un 14 % más caro que la media y no se declaran municipios tensionados aquellos que lo han solicitado.

«No puede ser que no tengan financiación las universidades públicas y luego se apuesta por la privada; que la educación de 0 a 3 años haya quedado paralizada, o que acaba de comenzar el curso escolar y hay aulas sin docentes por una planificación pésima».

Como tampoco es admisible, desde su punto de vista, «que no tengamos la sanidad que Canarias merece, que hay operaciones suspendidas por protestas de los sanitarios, con procesos de estabilización que nosotros dejamos previstos y que no se han culminado».

Asimismo, ha criticado que Canarias multiplique por siete la brecha entre quienes más tienen y los que menos.

En definitiva, Torres cree que en esta legislatura «se ha desperdiciado una oportunidad magnífica» y que la gestión del Gobierno de CC y PP «ha sido una decepción».