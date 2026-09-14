Torres formalizará en los próximos días su precandidatura para volver a optar a la Presidencia de Canarias

El secretario general del PSOE de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que formalizará en los próximos días su precandidatura para ser el aspirante socialista a la Presidencia del Gobierno de Canarias en las próximas elecciones autonómicas

En declaraciones a los medios de comunicación con motivo de la Comisión Ejecutiva Regional celebrada este lunes, el secretario general del PSOE de Canarias y también ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que formalizará en los próximos días su precandidatura para ser el aspirante socialista a la Presidencia del Gobierno de Canarias en las próximas elecciones autonómicas. Torres ha destacado que el objetivo es «volver a ganar» los comicios.

De esta manera, el socialista ha recordado que el PSOE ganó las elecciones autonómicas de 2019 y que presidió el Gobierno de Canarias durante cuatro años, destacando que en las elecciones de 2023 la lista regional socialista fue la más votada aunque la mayoría parlamentaria formada por CC y PP fue la que finalmente se hizo con la Presidencia.

Con todo, Torres ha reivindicado su gestión al frente del Gobierno de Canarias entre 2019 y 2023, especialmente durante la pandemia de Covid-19 y la erupción volcánica de La Palma, y ha defendido que al término de la legislatura había más personas trabajando en las islas que cuando asumió la Presidencia.

«La intención es volver a presentarme a esa Presidencia y volver a ganar las elecciones«, ha afirmado para asegurar que afrontará el proceso con «trabajo, tesón, humildad» y con el objetivo de situarse «al lado de la solución de los problemas y no en la generación de conflictos».

Un gobierno de ultraderecha sería «dramático para Canarias»

Por otro lado, Torres ha hecho especial hincapié en que a las políticas del PSOE, tanto a nivel nacional como regional, se contraponen las de los partidos de derecha, incidiendo en que un Gobierno de España de ultraderecha sería «dramático para Canarias».

«Hay territorios para los que el dramatismo sería mayor. Canarias tiene un régimen económico fiscal y es un territorio ultraperiférico, por lo que tiene dificultades para tener espacios para responder a la sanidad o la educación públicas y precisa de la solidaridad justa por parte de otros territorios para los recursos», observó para destacar que partidos como Vox defienden el centralismo, lo cual «no es lo mejor» para el archipiélago.CopiarImprimir