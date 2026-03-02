El conductor del vehículo pesado ha resultado herido leve con policontusiones y ya ha sido evacuado del lugar

El aparatoso accidente tuvo lugar en la zona de Lomo Bristol, perteneciente al municipio grancanario de Telde. Un camión tipo tráiler, que transportaba aproximadamente 50 toneladas de carga, ha volcado tras salirse de su ruta principal.

Vídeo RTVC

El incidente se produjo cuando el vehículo de grandes dimensiones se adentró por un camino que no estaba preparado para soportar su tonelaje. Preocupa el estado de la carga volcada, compuesta por material de construcción valorado en unos 50.000 euros.

Un error de navegación

La causa principal de este accidente parece residir en un fallo de orientación tecnológica. El conductor del camión se desvió de la carretera principal inducido de forma errónea por las indicaciones de su dispositivo GPS.

Martín Martín, constructor, confirmó sobre el terreno la versión dada por el chófer afectado. Según relató Martín, el conductor debía haber seguido recto, pero se metió por ese desvío siguiendo las órdenes del navegador.

El peso de las 50 toneladas hizo que el terreno del camino cediera, provocando irremediablemente la caída y el vuelco del tráiler.

Daños personales y materiales

Afortunadamente, el siniestro se ha saldado sin tener que lamentar víctimas mortales ni lesiones de gravedad. El conductor del camión pudo ser evacuado tras el accidente y ha resultado herido de carácter leve, presentando únicamente diversas policontusiones.

Una vez asegurado el estado de salud del chófer, la principal preocupación se centra ahora en la mercancía accidentada. El tráiler transportaba una importante cantidad de material de construcción que ha quedado esparcida por la zona.

Las primeras estimaciones apuntan a que las pérdidas materiales derivadas de este vuelco podrían ascender a unos 50.000 euros.