El presidente, Trump, acusa a los demócratas y a las ciudades santuario de provocar “caos y violencia” tras dos muertes durante redadas migratorias en Minnesota

Trump insta a Minnesota a entregar a presos extranjeros a las autoridades federales para su deportación. Europa Press

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reclamado a las autoridades de Minnesota que entreguen a las federales a todos los inmigrantes en situación irregular encarcelados en prisiones estatales para su “deportación inmediata”, en el marco de la intensificación de las operaciones antimigratorias impulsadas por su Administración.

En un mensaje difundido en redes sociales, Trump ha instado al gobernador del estado, Tim Walz, y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, a cooperar con el Gobierno federal y a facilitar también la actuación de la Policía Local en apoyo a los agentes federales en la detención de extranjeros buscados por delitos. El presidente ha extendido este llamamiento a otros gobernadores y alcaldes demócratas.

Muerte a tiros de dos ciudadanos

El mandatario ha responsabilizado a los demócratas y a las denominadas ciudades y estados “santuario” de la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses durante recientes redadas en Minnesota, al considerar que estas políticas obstaculizan el trabajo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En contraste, ha defendido la cooperación en estados gobernados por republicanos, donde, según ha señalado, se han producido detenciones sin incidentes.

Trump ha pedido además al Congreso que apruebe una ley para eliminar las ciudades santuario, a las que considera “la causa principal” de los problemas actuales. Sus declaraciones llegan en un contexto de creciente tensión en Minnesota, donde las operaciones federales han generado protestas y críticas por parte de las autoridades estatales y locales, que reclaman el fin del despliegue adicional de fuerzas federales.