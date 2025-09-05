ES NOTICIA

Trump: «Parece que hemos perdido a India y a Rusia ante una China más profunda y oscura»

RTVC / Europa PRESS
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha pronunciado estas palabras después de la reunión el líder chino, Xi Jinping, con Rusia e India

Después de la cumbre euroasiática en China, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha manifestado que India y Rusia están «pérdidas» en manos de China.

Encuentro reciente de los líderes de Rusia, India y China. Europa Press.

Trump también ha subrayado, que espera que «tengan un futuro próspero» en común. La cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái reunió a más de 20 países con el fin de posicionar a Beijing como centro de las relaciones euroasiáticas.

Por otro lado, también ha criticado la reunión en Pekín con motivo del octogésimo aniversario de la victoria de Japón en la II Guerra Mundial. Trump ha incidido en su red social, «parece que hemos perdido a India y a Rusia ante una China más profunda y oscura. ¡Qué tengan un futuro largo y próspero juntos!».

Críticas de Trump

El presidente norteamericano se ha pronunciado en diferentes ocasiones al encuentro entre el presidente ruso, Vladimir Putin, el primer ministro indio, Narendra Modi y el líder chino, Xi Jinping.

Trump ha acusado al Jinping «conspirar» contra Estados Unidos de la mano de Putin y del dirigente norcoreano, Kim Jong Un.

