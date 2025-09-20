Consulta el horario del encuentro entre la UD Almería vs Real Sporting, las alineaciones y el minuto a minuto en directo el partido de hoy, en la J6 de LaLiga Hypermotion 25-26

La UD Almería y el Real Sporting se enfrentan este sábado 20 de septiembre, a las 21:00 horas (hora peninsular) en el UD Almería Stadium, en un partido correspondiente a la jornada 6 de LaLiga Hypermotion 25-26. El partido en directo hoy lo puedes seguir en nuestro minuto a minuto.

Minuto a minuto en directo entre UD Almería y Real Sporting

Estadísticas del partido en vivo

Alineaciones del Almería y el Sporting de Gijón

Últimos resultados H2H entre el Almería y el Sporting

