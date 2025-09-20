ES NOTICIA

Directo
InicioNoticiasDeportes

UD Almería vs Real Sporting: horario, alineaciones y minuto a minuto en directo hoy | LaLiga Hypermotion 25-26

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Consulta el horario del encuentro entre la UD Almería vs Real Sporting, las alineaciones y el minuto a minuto en directo el partido de hoy, en la J6 de LaLiga Hypermotion 25-26

Minuto a minuto UD Almería vs Real Sporting | Estadísticas | Alineaciones | Resultados H2H | Calendario LaLiga Hypermotion | Resultados LaLiga Hypermotion | Clasificación LaLiga Hypermotion

La UD Almería y el Real Sporting se enfrentan este sábado 20 de septiembre, a las 21:00 horas (hora peninsular) en el UD Almería Stadium, en un partido correspondiente a la jornada 6 de LaLiga Hypermotion 25-26. El partido en directo hoy lo puedes seguir en nuestro minuto a minuto.

Minuto a minuto en directo entre UD Almería y Real Sporting

Estadísticas del partido en vivo

Alineaciones del Almería y el Sporting de Gijón

Últimos resultados H2H entre el Almería y el Sporting

Te puede interesar:

Noticias Relacionadas

0-1 | CD Leganés vs UD Las Palmas | Los amarillos buscan repetir victoria

RTVC -

FC Andorra vs CD Mirandés: horario, alineaciones y minuto a minuto en directo hoy | LaLiga Hypermotion 25-26

Redacción RTVC -

Cultural y Deportiva Leonesa vs CD Castellón: horario, alineaciones y minuto a minuto en directo hoy | LaLiga Hypermotion 25-26

Redacción RTVC -

Deportivo La Coruña vs SD Huesca: horario, alineaciones y minuto a minuto en directo hoy | LaLiga Hypermotion 25-26

Redacción RTVC -

Otras Noticias

El Ejército de Israel cifra en más de 500.000 los palestinos desplazados desde la ciudad de Gaza

Fallece Manuel Jiménez Sánchez, histórico del Bar Parada de Gáldar

Vuelta de la Copa Canaria entre La Laguna Tenerife y el Dreamland Gran Canaria

Valencia CF vs Athletic Club: horario, alineaciones y minuto a minuto en directo hoy | LaLiga EA Sports 25-26

0-1 | CD Leganés vs UD Las Palmas | Los amarillos buscan repetir victoria

Contáctanos: oficinadelespectador@tvcanaria.tv

© Radio Televisión Canaria, 2025