Consulta el horario del encuentro entre la UD Almería vs Real Sporting, las alineaciones y el minuto a minuto en directo el partido de hoy, en la J6 de LaLiga Hypermotion 25-26
La UD Almería y el Real Sporting se enfrentan este sábado 20 de septiembre, a las 21:00 horas (hora peninsular) en el UD Almería Stadium, en un partido correspondiente a la jornada 6 de LaLiga Hypermotion 25-26. El partido en directo hoy lo puedes seguir en nuestro minuto a minuto.
Minuto a minuto en directo entre UD Almería y Real Sporting