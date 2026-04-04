‘Canarias Futura’ analiza el crecimiento del sector audiovisual en las Islas

Este domingo, a las 13:40 horas, ‘Canarias Futura’ analiza el crecimiento de la industria cinematográfica en Canarias y su proyección internacional

‘Canarias Futura’, el programa de divulgación científica y tecnológica de Televisión Canaria, analiza este domingo 5 de abril, a partir de las 13:40 horas, el crecimiento de la industria cinematográfica en el Archipiélago, un sector en plena expansión que se consolida como uno de los motores creativos y económicos de las Islas.

Dirigido y presentado por Yaiza Díaz, de la mano de la productora Lilium by APS, el espacio propone un recorrido por las ocho islas para mostrar, con un lenguaje cercano y accesible, qué tecnologías impulsan el desarrollo del Archipiélago y cómo el talento local gana protagonismo en ámbitos estratégicos.

En esta ocasión, el programa pone el foco en el sector audiovisual con la pieza ‘Una Canarias de película’. El equipo visita el estudio de animación 3Doubles, en Tenerife, y conversa con profesionales como el cineasta de animación Damián Perea y el compositor Diego Navarro, referente internacional y miembro de la Academia de los Oscar.

El programa también aborda el desarrollo de los efectos especiales en Canarias y el papel de iniciativas como la Zona Especial Canaria o la Tenerife Film Commission, claves para atraer rodajes y posicionar a las Islas como un plató natural de referencia internacional.

Con esta entrega, Televisión Canaria refuerza su compromiso de servicio público y divulgación del conocimiento científico y tecnológico que se genera en el Archipiélago, acercando a la audiencia una mirada rigurosa y accesible sobre cómo se investiga, se crea y se construye el futuro desde Canarias.