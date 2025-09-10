El Estadio de Gran Canaria acoge el choque UD Las Palmas vs Real Sociedad B. Los amarillos quieren conseguir el primer triunfo en casa

La UD Las Palmas afronta este viernes 12 de septiembre a las 19:30 horas (hora canaria) un nuevo compromiso en el Estadio de Gran Canaria ante la Real Sociedad B. Los de Luis García quieren conseguir los primeros tres puntos en el Estadio de Gran Canaria.

UD Las Palmas – Real Sociedad B se disputa este viernes a las 19:30 horas en el Estadio de Gran Canaria

Momentos de forma

El equipo canario llega con la intención de hacerse fuerte en casa, donde todavía no conoce la victoria. Su balance en casa es de un empate a 1 contra el Andorra la primera jornada y una derrota por la mínima ante el Málaga. Cabe destacar que Las Palmas no gana un partido en casa desde el 19 de abril, en ese momento consiguió doblegar al Atlético de Madrid (1-0).

Enfrente estará la Real Sociedad B, un equipo competitivo dirigido por Ansotegi que ha mostrado valentía en este inicio liguero. El filial donostiarra ha protagonizado partidos de alta intensidad, como los empates ante Cádiz (3-3) y Almería (2-2), pero también ha sufrido en defensa, encajando goles en casi todos sus encuentros.

Clasificación

El choque que enfrenta a dos equipos igualados en la tabla y con un arranque de temporada muy parecido. Ambos llegan con cinco puntos tras cuatro jornadas, fruto de una victoria, dos empates y una derrota, lo que coloca a los amarillos en la duodécima posición y al filial txuri-urdin en la decimocuarta.

Historial entre ambos

Los dos equipos compartieron categoría en la temporada 2021-2022. En ese año Las Palmas consiguió una victoria a domicilio por 0-1 en San Sebastián y cosechó un empate a 0 en el Estadio de Gran Canaria.

Alineaciones

Las Palmas recupera a Lorenzo Amatucci, Cedeño y Valentín Pezzolesi tras los partidos internacionales. Pezzolesi fue el único de los tres jugadores que contó con minutos en el parón internacional.

Minuto a minuto en directo UD Las Palmas vs Real Sociedad B

Sigue todas las acciones del partido a tiempo real.