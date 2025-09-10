Ale García: «Nos falta la eficacia arriba, pero los goles van a llegar»

Ale García, máximo goleador del conjunto amarillo, piensa que los goles van a llegar y el rendimiento del equipo va a mejorar

Imagen de Ale García celebrando un gol esta temporada. UD Las Palmas.

El futbolista de la UD Las Palmas Ale García ha enviado un mensaje de tranquilidad tras el irregular comienzo del equipo en LaLiga Hypermotion, convencido de que los buenos resultados «van a llegar más pronto que tarde», porque están «jugando muy bien» y solo falta «la eficacia arriba», después de encadenar dos partidos sin marcar, ante Málaga (0-1) y Burgos (0-0).

Irrupción del canterano

La irrupción del atacante isleño ha sorprendido en este comienzo del curso 2025-2026 porque ha pasado de ser uno de los posibles descartes, como había ocurrido en anteriores veranos, a convertirse en el único jugador canario en las alineaciones titulares.

Ale García ha dicho que el actual entrenador, Luis García, se ha atrevido «a lo que otros no hicieron», en referencia a darle la oportunidad de demostrar sus cualidades.

«Estoy muy contento por cómo me están saliendo las cosas, aunque el equipo no ha arrancado con los resultados esperados, pero tenemos la tranquilidad que nos da el míster, y sabemos que los goles y los resultados van a llegar porque el equipo está jugando muy bien», ha expuesto este miércoles en conferencia de prensa.

El delantero isleño está «disfrutando del día a día», con la misma mentalidad que ha tenido siempre, «la de querer estar aquí, en el equipo de mi vida».

«Siempre he tenido la confianza del club y nunca he dejado de intentarlo, pero me he tenido que ir fuera para crecer como jugador y persona, y ahora se me ha dado la oportunidad», ha añadido.

Mejorar día a día

No obstante, recalca que tiene aún «mucho margen de mejora» y es consciente de que no ha hecho «absolutamente nada, porque acabo de pisar el primer equipo», con el que ha marcado ya dos goles, la mitad de los que lleva el conjunto amarillo.

En cuanto al funcionamiento colectivo, y después de cuatro jornadas con una sola victoria (1-3 en Córdoba), Ale García reconoce que les está «costando un poco arrancar en las segunda partes, pero se ve una buena imagen del equipo».

La UD Las Palmas intentará lograr el primer triunfo como local el próximo viernes ante la Real Sociedad B, un filial «con energía».

«Nosotros podemos sentir también que somos un equipo joven, con hambre, y será un partido disputado, como todos en la categoría, y confiamos en darle la primera alegría en casa a la afición», ha apuntado Ale García.