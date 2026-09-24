UGT ha alcanzado avances en la negociación con el Servicio Canario de Salud (SCS) para desconvocar la huelga aunque por el momento no todas las organizaciones sindicales lo secundan

Una de las movilizaciones de médicos en Canarias en demanda de mejoras para los profesionales. Imagen de recurso Europa Press

La Federación de Servicios Públicos de UGT en Canarias ha informado este jueves de la desconvocatoria de la huelga de médicos y facultativos del Servicio Canario de la Salud (SCS) tras los avances alcanzados en la negociación con la Administración.

El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Canarias, Francisco Bautista, ha explicado que se ha alcanzado un preacuerdo con el sindicato, aunque no todas las organizaciones sindicales lo secundan en este momento.

El acuerdo deberá ahora refrendarse por la Mesa Sectorial de Sanidad, órgano en el que se deberá concretar y validar el contenido de las medidas planteadas durante las negociaciones.

Entre los principales puntos incluidos en el preacuerdo figura una reducción de la duración de las guardias, que pasarían de las actuales 24 horas a 17 horas. Esta modificación permitiría, según UGT, disponer de más días libres para los profesionales sanitarios.

El documento contempla además una reorganización de las guardias, con la posibilidad de guardias localizadas y no necesariamente presenciales, lo que supondría un cambio en las condiciones de prestación de estos servicios.

Otro de los compromisos alcanzados se refiere a la mejora de la carrera profesional de los médicos y facultativos a medio y largo plazo, con el objetivo planteado de situar las condiciones de Canarias entre las tres mejores del país.

El preacuerdo también recoge la necesidad de habilitar lugares adecuados para el descanso de los profesionales sanitarios durante las guardias, una de las reivindicaciones planteadas en el marco de las negociaciones.