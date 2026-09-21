Canarias registra 6.500 casos en el Día Mundial del Alzheimer

El Servicio Canario de Salud destaca la prevalencia en mujeres mayores, además, los centros especializados apuestan por diagnósticos tempranos y terapias innovadoras

Este lunes 21 de septiembre celebramos el Día Mundial del Alzheimer en Canarias para concienciar sobre esta patología. La enfermedad afecta actualmente a unas 6.500 personas en las islas. El Servicio Canario de Salud aporta estos datos para visibilizar esta dura realidad.

Informa: Redacción Informativos RTVC

Esta patología neurodegenerativa impacta profundamente en numerosas familias canarias. Además, los expertos vinculan estrechamente esta dolencia con la vejez. Por ello, más del 96 % de los pacientes superan los 65 años de edad.

Perfil de los pacientes y cifras

Para empezar, los datos demuestran una clara desigualdad entre los géneros. La prevalencia del Alzheimer resulta muy superior en las mujeres. Ellas representan actualmente un 72 % del total de afectados en Canarias.

En cambio, los hombres conforman un 28 % de los casos registrados. Las estadísticas sanitarias confirman esta tendencia demográfica. Resulta fundamental analizar estos números para mejorar la atención social.

Por consiguiente, los centros adaptan sus recursos a este perfil mayoritario. Acufade y otras organizaciones ofrecen programas de promoción de la autonomía personal. Estos espacios brindan un apoyo constante a miles de familias isleñas.

Terapias y estimulación en los centros

Asimismo, los usuarios reciben diversas terapias para frenar el deterioro mental. Los profesionales imparten sesiones de fisioterapia, estimulación cognitiva y musicoterapia. Estas rutinas diarias mejoran significativamente la calidad de vida.

En este sentido, la música juega un papel crucial para las memorias. Cathaysa Torres, coordinadorade los centros de Acufade, destaca este aspecto. Las personas recuerdan canciones infantiles aunque olviden su desayuno diario.

De igual forma, los equipos implementan actividades sensoriales muy innovadoras. Ellos utilizan proyectores interactivos para conectar directamente con los usuarios. Así logran estimular a las personas con un Alzheimer más avanzado.

Importancia del diagnóstico y apoyo familiar

Por otro lado, los especialistas insisten en el diagnóstico temprano del Alzheimer. Vanesa Pérez coordina el departamento de Trabajo Social en Acufade. Ella explica que la enfermedad evoluciona muy rápidamente en los mayores.

Por lo tanto, el equipo busca frenar al máximo ese rápido avance. Ofrecer los cuidados adecuados a tiempo resulta primordial para todos los implicados. Los profesionales personalizan la atención médica para cada caso concreto.

Finalmente, el entorno de los pacientes también recibe orientación continua. María Candelaria Javier, familiar de una usuaria, valora positivamente los cambios. Ella nota que su familiar realiza ahora más actividades en casa.