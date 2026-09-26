Antonia ha firmado las escrituras de su casa en El Lasso dentro del proceso del Cabildo para regularizar 109 viviendas pendientes de escriturar

Una grancanaria de 87 años obtiene la propiedad de su vivienda tras 50 años en El Lasso. Europa Press

Antonia, una mujer de 87 años, ha firmado esta semana las escrituras de la vivienda en la que lleva 50 años residiendo en el barrio de El Lasso, en Las Palmas de Gran Canaria.

La propiedad forma parte de las 500 viviendas construidas por el Gobierno de la isla en 1975, de las que todavía quedan 109 pendientes de escriturar.

El Cabildo de Gran Canaria ha impulsado un proceso para regularizar la situación de estos inmuebles y facilitar que sus residentes puedan acceder a la propiedad.

Cada vivienda se vende actualmente por 1.835 euros

Cada vivienda se vende actualmente por 1.835,65 euros, a los que se suman los gastos notariales y de registro. Desde 2015 se han firmado 28 escrituras, ocho de ellas este año, y está previsto que otras seis se formalicen el próximo 14 de octubre.

La hija de Antonia, Alicia, ha destacado la emoción de la familia tras la firma de las escrituras y ha asegurado que su madre está ahora tranquila después de cumplir un sueño que llevaba décadas esperando.

El presidente del Cabildo, Antonio Morales, ha señalado que el proceso «va mucho más allá de un expediente administrativo» y supone reconocer la historia de vida de personas que han convertido estas viviendas en su hogar durante décadas.