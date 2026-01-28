La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) graduará el próximo curso la hora de comienzo de las clases, y la consiguiente entrada y la salida a los campus

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha anunciado que escalonará la hora de inicio de las clases en el próximo curso. Este cambio afecta a la entrada y la salida a los campus, con el fin de reducir el tráfico en las horas punta.

Acceso al campus universitario de Tafira. Imagen archivo

Actualmente, todos los alumnos comienzan sus clases a las 8.00 y acaban a las 14.00 horas, y la intención es que en el curso 2026-2027, la mitad de ellos comiencen a las 8.00 y la otra mitad a las 9.00, ha indicado Serra tras una reunión de la comisión de seguimiento que busca soluciones a los atascos del tráfico en Gran Canaria y, en especial, en la autovía GC-1.

Gran densidad de tráfico

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria tiene unos 20.000 estudiantes y la mitad de ellos acude al campus de Tafira, a los que se unen otras 500 personas pertenecientes a la comunidad educativa.

Esto origina gran densidad de tráfico en horas punta, sobre todo en las facultades con más alumnos: Ciencias Jurídicas, Economía y Empresa y Turismo.

Por ello, la universidad analiza cómo escalonar las entradas y salidas de las clases, además de otras medidas que contribuyan a paliar la congestión de los accesos, como la puesta en marcha de un nuevo intercambiador de guaguas en el campus de Tafira.

Medidas para mejorar la movilidad

También se prevé impulsar el uso del coche compartido con incentivos. Estas iniciativas para la mejora del tráfico afectarán en principio a todos los campus universitarios (Tafira, en el Obelisco y San Cristóbal), aunque todavía se analiza cómo pondrán en marcha, ha dicho el rector.

Además de esta medida que afecta a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la comisión de seguimiento del tráfico en la GC-1 ultima un protocolo de recogida de vehículos con grúas de auxilio inmediato en las vías interurbanas, con el fin de agilizar su retirada en caso de avería o accidente.

Esto afectará en especial a aquellos vehículos que circulan sin seguro y el protocolo incluirá también la gestión medioambiental de los recursos. La intención es que este proyecto piloto se ponga en marcha antes del verano y durante un año, y el Cabildo de Gran Canaria financiará las grúas.

Cuarto carril en la GC-1

En cuanto a la obra del cuarto carril de la GC-1 entre Bocabarranco y La Mareta en los dos sentidos, ya se encuentra en fase de licitación y antes del verano se adjudicará el proyecto, ha dicho el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez.

La obra tiene un plazo de ejecución de 12 meses, pero se valorará la oferta que lo reduzca, así como aquella que el punto de acceso a La Pardilla se abra cuanto antes, ha dicho el consejero.