El precio del alquiler ha subido para el 75% de los estudiantes universitarios desplazados fuera de sus ciudades, a los que además piden requisitos imposibles

Los estudiantes universitarios que viven fuera de su ciudad durante el curso lo tienen cada vez más difícil para encontrar alojamiento. Es otra de las preocupaciones que hay en Canarias. De media pagarán un 12% más por alquilar. Casi el 75% de los estudiantes universitarios estudian en una ciudad distinta en la que residen. Muchos sienten que se aprovechan de ellos: precios abusivos y requisitos imposibles.

Estudiantes antes de entrar a la PAU 2025 en Tenerife

Para los estudiantes universitarios, la gestión del presupuesto es otra signatura más. Si de ese presupuesto mensual, la mayor parte se va en el alquiler, es casi imposible conseguirlo.

El precio del alquiler por habitaciones ha subido junto al de la vivienda. En Canarias un 12% más que el curso pasado. Pisos por 700 euros y la media por habitación que ronda los 440 euros mensuales.

Una de ellas asegura que conoce a compañeros que no han conseguido aún encontrar alojamiento. A las subidas generalizadas se suman las propias de los que son para estudiantes. Los precios suben conforme el piso está más cerca de la facultad. Además, en muchos casos los requisitos para formalizar el contrato son inasumibles.

Lo saben bien dos estudiantes de arquitectura a las que aseguran que les han pedido «dos meses de fianza, más un mes más de algo… de entrada pagar 4 meses de alquiler«. Al menos la casa era digna. Otro estudiante relata que vivió el trastero exterior de una casa por el que pagaba 400 euros mes.

Desde el Consejo de estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria señalan que se encuentran con casas que ni siquiera pueden ver y que eso genera una gran presión entre el estudiantado.

En octubre de 2024 varios ministerios firmaron un protocolo para la promoción de viviendas a precios asequibles para el colectivo universitario. Un año después no se conocen avances en la materia.