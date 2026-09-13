La cantera se encuentra situada a escasos metros (entre 50 y 100 metros) de las viviendas y de un colegio con casi 100 escolares

Los vecinos del núcleo de Las Rosas en Chimiche (Granadilla de Abona, Tenerife) exigen el cierre cautelar de la cantera de Las Cármenes, debido a las graves nubes de polvo de sílice que invaden sus viviendas y el colegio público cercano.

Informa. RTVC.

Del mismo modo, han afirmado que la extracción de áridos a escasos metros de las viviendas genera polvo de sílice cristalina altamente tóxico que les podría ocasionar determinadas enfermedades respiratorias y precisamente han señalado que esta es la principal preocupación para ellos.

Imagen RTVC.

La cantera se encuentra situada a escasos metros (entre 50 y 100 metros) de las viviendas y de un colegio con casi 100 escolares, por lo que afirman que la situación les impide hacer una vida normal y de ahí que estén llevando a cabo una recogida de firmas, pues como han reiterado «la salud y el aire limpio no pueden estar en riesgo».