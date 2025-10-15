En septiembre el precio de la vivienda subió un 12 % con respecto a 2024, en Canarias esa subida fue del 16,7 %

El precio de la vivienda continúa creciendo en nuestro país y en Canarias ya es más cara que en 2007-2008, en plena burbuja inmobiliaria. En septiembre el coste de las casas fue un 12% mayor que en el mismo mes del año pasado. Las islas son las regiones más afectadas, e incluso, superan los datos nacionales.

La vivienda en Canarias y Baleares es un 20 % más cara que en plena burbuja inmobiliaria

Canarias y Baleares vuelven a ser la comunidades autónomas donde más ha subido el precio de la vivienda. En las islas, se ha encarecido un 16,7 %, lo que supone casi 5 puntos más que en el resto de España.

De hecho, estos archipiélagos acumulan unos precios que son un 20% (20,3 %) mayores que en 2007-2008, en plena burbuja inmobiliaria.

Después de Canarias y Baleares, las viviendas más caras se encuentran en las capitales y en las grandes ciudades. Una alta demanda combinada con la falta de construcción de casas explican estos datos.