Vuelca un camión en la TF-42, Tenerife

El vuelco sucedió esta mañana en la TF-42, por suerte todo quedó en un susto

El vuelco de un camión en Buenavista, en la vía TF-42, sorprendía esta mañana a los vecinos y trabajadores de la zona. A pesar de lo aparatoso del accidente, todo quedó en un susto y no hubo que lamentar heridos.

Vídeo RTVC

El accidente sucedió a las 6:00 de la mañana, en una vía muy transitada, junto a negocios y viviendas. De hecho, los trabajadores y clientes de una cafetería del lugar lo vieron muy cerca. Muchos afirmaron escuchar un ruido muy fuerte y al salir para averiguar qué había pasado vieron el tráiler en el suelo. El suceso provocó un colapso en la TF-42 ante la llegada de los coches.

La ayuda de los vecinos

Los vecinos, entre ellos trabajadores de la cafetería, que vieron el camión volcado no dudaron en salir a ayudar, sobre todo a controlar el tráfico. Hasta que llegaron los equipos de emergencias. La Guardia Civil aún investiga qué ocurrió para que el vehículo volcara

Según una vecina de la zona el camión «rompió la parte de delante y menos mal que llevaba carga, si llega a estar vacío, va directamente al barranco con camión y todo» . Por suerte, no hay que lamentar heridos.