El Real Club Náutico de Tenerife corona a los vencedores de la XXXII Regata Trofeo Infantas de España

· El Hyatt Hydra, patroneado por Fernando León Boissier y del Real Club Náutico de Gran Canaria, se proclama vencedor absoluto y recibe el Trofeo Farola del Mar

· Trece embarcaciones de la clase Cruceros ORC y alrededor de 130 regatistas se dieron cita en esta edición, que pudo disputarse este domingo tras la falta de viento del sábado

· La embarcación Hyatt Hydra vence en ORC 0-3 y el Jícaro, del Real Club Náutico de Tenerife, se impone en la categoría de ORC 4-5

La XXXII Regata Trofeo Infantas de España ha llenado este domingo de velas la bahía y la costa de Santa Cruz de Tenerife, una cita náutica donde trece embarcaciones y más de 130 regatistas compitieron hasta el último momento para alzarse con la primera posición en la categoría absoluta.

La flota pudo salir al agua este domingo y demostrar su destreza y capacidad de adaptación después de que la falta de viento impidiera celebrar las pruebas previstas para el sábado.

Organizada por el Real Club Náutico de Tenerife, esta regata es una cita fundamental del calendario náutico de Canarias. Forma parte del Calendario Oficial de la Real Federación Canaria de Vela y es puntuable para el Circuito Trofeo Canarias de Cruceros 2026.

A la entrega de trofeos asistieron el presidente del Real Club Náutico de Tenerife, Andrés Orozco Muñoz; el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez Esparza; la concejala de Gobierno del área de Calidad de Vida del Ayto. de Santa Cruz de Tenerife, Alicia Cebrián Martínez de Lagos; el general de brigada y jefe de la 16.ª Zona de la Guardia Civil de Canarias, Juan Hernández Mosquera; el comandante naval de Santa Cruz de Tenerife, José M. Fernández López; el capitán marítimo de Santa Cruz de Tenerife, José Antonio Conde; el director de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Enrique García-Arroba Peinado; el vicepresidente de la Federación Insular de Vela, Alejandro Pérez Durán; el delegado de la Real Liga Naval Española en Tenerife y Gran Canaria, Antonio Poleo; el presidente del Real Club Náutico de Arrecife y de la Fundación Canaria de Clubes Náuticos, Julio Romero Perera; el presidente del Real Club Náutico de Gran Canaria, Pedro Manuel Sánchez González; el capitán náutico del Real Club Náutico de Tenerife, Víctor Juan Rodríguez; el director de Instituciones de CaixaBank, Jesús Álvarez Domínguez; y el director de Comunicación de la Fundación Loro Parque, Raúl Díaz Alom.

Podio de la XXXII edición Regata Trofeo Infantas de España del RCNT

El premio al vencedor absoluto, principal reconocimiento deportivo de esta edición, correspondió al Hyatt Hydra, patroneado por Fernando León Boissier, con Óscar Chaves como armador y perteneciente al Real Club Náutico de Gran Canaria, cuya embarcación recibió el tradicional Trofeo Farola del Mar a cargo del presidente del Real Club Náutico de Tenerife, Andrés Orozco Muñoz, y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez Esparza.

En ORC 0-3, la primera posición fue para el Hyatt Hydra, del Real Club Náutico de Gran Canaria; la segunda, para la embarcación Cachito, patroneada por Augusto Escolar y del C. N. C. Águila; y la tercera, para el Regulus V, patroneado por Carlos Supervielle Bergés y del C. N. R. Canarias.

Por su parte, la categoría ORC 4-5, Jícaro, embarcación patroneada por Jorge Miguel de Salamanca y perteneciente al Real Club Náutico de Tenerife, obtuvo el primer puesto. Le siguió la tripulación del Susana XXIII, patroneada por Antonio Arderius Baca-Balboa, también del RCN, mientras que el tercer puesto fue para Manitu, patroneado por Pedro Jesús Rodríguez y del Real Club Náutico de Arrecife.

Gran papel del RCNT

El Real Club Náutico de Tenerife tuvo una destacada presencia en la regata, con seis embarcaciones y sus tripulaciones en competición. En la clasificación general, el Macaco, patroneado por Lucio Pérez Aranaz, terminó cuarto; el Esmar V, de Fernando Escuder Martín, fue quinto; el Jicaro, de Jorge Miguel de Salamanca, sexto; el Susana XXIII, de Antonio Arderius Baca-Balboa, octavo; el Arama, de Miguel Aranaz de la Cuesta, undécimo; y el Matador, de Cristóbal Amador Pérez, duodécimo. Además, el club ocupó las dos primeras posiciones de ORC 4-5 con el Jícaro y el Susana XXIII.

Durante el acto se reconoció asimismo a Claudia Rebecka Skog Linares, ganadora del concurso del cartel anunciador de la XXXII Regata Trofeo Infantas de España.

La jornada volvió a poner de relieve los valores de la vela como son el trabajo en equipo, la lectura de las condiciones del mar y la toma de decisiones compartida a bordo.

El Real Club Náutico de Tenerife agradeció durante la entrega de trofeos la participación, paciencia y espíritu deportivo de todas las personas integrantes de las tripulaciones, así como la implicación de armadoras y armadores, patronas y patrones; además de reconocer el trabajo de quienes hicieron posible la regata desde la Junta Directiva, la Sección Náutica, el Comité de Regatas, el equipo de jueces y oficiales y el personal del club, socias y socios.

La XXXII Regata Trofeo Infantas de España cuenta con el respaldo institucional del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife (DXT Tenerife), Turismo de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife (Servicio de Deportes y Calidad de Vida), la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Turismo Islas Canarias, la marca Santa Cruz y el Comité Olímpico Español, así como de la Armada, la Capitanía Marítima, la Comandancia Naval, la Guardia Civil, la Real Federación Española de Vela, la Asociación Española de Clubes Náuticos y la Real Liga Naval Española. A ellos se suman como patrocinadores Fundación DISA, Obra Social “la Caixa”, Cajasiete, Fred. Olsen Express, Loro Parque, Siam Park, Biservicus (Grupo Mitie), Capross, S.A.T. Agriten, Coca-Cola, Nestlé y Libby’s.