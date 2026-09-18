El Costa Adeje Tenerife recibe este domingo a las 11:00 (hora canaria) al Sevilla F en el partido correspondiente a la jornada 4 de Liga F

Yerai Martín: “El objetivo es ver al mejor Costa Adeje Tenerife” / CD Tenerife Femenino

El Costa Adeje Tenerife afronta este domingo su segundo partido como local de la temporada 2026/27 de Liga F Moeve. Las blanquiazules vuelven al Heliodoro Rodríguez López para recibir al Sevilla FC (11:00 horas), en un encuentro que supone una nueva oportunidad para conseguir la primera victoria del curso.

La plantilla dirigida por Yerai Martín llega a la cita tras hacerse con un valioso punto en Zubieta, donde un gol en el minuto 89 de Elba Vergés le dio el empate a las blanquiazules.

El Sevilla, rival exigente

El técnico blanquiazul destacó el trabajo realizado durante la semana y anticipó un encuentro “igualado” ante un Sevilla FC que, más allá de su enfrentamiento ante el FC Barcelona, “ha tenido resultados muy igualados” en este inicio de temporada. Yerai Martín explicó que las sevillistas cuentan con capacidad para “dominar el balón con movilidad por dentro”, aunque también están mostrando una mayor solidez defensiva y buscando aprovechar los espacios a través de transiciones rápidas.

“Tenemos que vigilar las pérdidas y estar muy atentas en las transiciones”, señaló el entrenador, que considera fundamental que su equipo sea capaz de imponer también su ritmo con balón. “Tenemos que ser capaces de hacerlas correr y tener momentos de partido con ataques más largos”, añadió.

El Sevilla FC llega a la cita con 3 puntos tras haber ganado uno de sus tres encuentros disputados. En la última jornada, contra el Madrid CFF, las sevillistas perdieron a domicilio por 1-0.

A por el primer triunfo

Para el Costa Adeje Tenerife será la segunda oportunidad de la temporada para sumar los tres puntos ante su afición, después del empate sin goles frente al Deportivo Abanca en la jornada inaugural en el Heliodoro Rodríguez López. Yerai Martín subrayó la importancia de aprovechar esta nueva ocasión: “Queremos hacerlo bien y lograr esa primera victoria en casa con nuestra gente”.

El técnico blanquiazul quiere, además, que el equipo muestre desde el comienzo la versión que pretende trasladar durante los 90 minutos. “No queremos esperar al tramo final del partido para ver a un Costa Adeje Tenerife mejor. Queremos ver ese mejor Costa Adeje Tenerife desde el inicio”, aseguró.

La convocatoria podría contar también con novedades respecto a las primeras jornadas. Yerai Martín confirmó que “tres jugadoras de las que estaban de baja ya han completado entrenamientos con el grupo”, una circunstancia que supone una buena noticia para el cuerpo técnico. “Tenemos más jugadoras disponibles y eso se nota en el día a día”, explicó el entrenador, que avanzó que “seguro que en la convocatoria habrá novedades”.

El Costa Adeje Tenerife afronta así su segunda cita de la temporada ante su afición con la intención de cosechar buenas sensaciones, mostrar nivel competitivo y convertir el Heliodoro Rodríguez López en el escenario de su primera victoria del curso.