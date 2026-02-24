Adif sólo retiró piezas del accidente de Adamuz que no se llevó la Guardia Civil y la CIAF

La Guardia Civil señala, en un anexo remitido al tribunal que investiga el accidente de Adamuz, que Adif retiró material sin pedirlo

Adif ha asegurado este martes que entre el 22 y el 23 de enero sólo retiró aquel material que ni la Guardia Civil ni la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) se llevaron en su inspección tras el accidente de Adamuz (Córdoba) y que se conservó siempre a disposición policial y judicial.

Zona cero del lugar del accidente de trenes .Cuando se cumple un mes del trágico accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) que causó la muerte de 46 personas, esta pequeña localidad olivarera de poco más de 4.000 habitantes trata de recuperar la normalidad pero siendo conscientes que ya están en las páginas negras de la historia de España y que la pesadilla vivida será casi imposible de olvidar. EFE/Salas

Fuentes del administrador de la infraestructura ferroviaria señalan que si Adif no hubiera retirado y custodiado en sus instalaciones esas piezas que ni la Guardia Civil ni la CIAF se llevaron, con el inicio de las obras «hubieran acabado en cualquier vertedero» una vez iniciados los trabajos el día 26.

Adif asegura que el material estuvo a disposición judicial y policial

Desde Adif subrayan que todo se trasladó a un edificio de mantenimiento de Adif en Hornachuelos y que siempre estuvo a disposición judicial y policial.

En este sentido, explican que se trataba de material del tramo dirección Madrid, del que no se produjo el descarrilamiento del accidente, ocurrido el 18 de enero y en el que murieron 46 personas.

«Lo que hizo Adif fue preservar el material sobrante y conservarlo siempre a disposición policial y judicial», recalcan desde la empresa pública.

Asimismo, indican que el 27 de enero, Adif obtuvo permiso judicial para iniciar las obras de recuperación de la línea y que, por tanto, podía trabajar en la zona afectada para poder volver a poner en marcha el servicio.

El día 30, agregan las citadas fuentes, la Guardia Civil volvió y requirió material. Se le indicó entonces que estaba en Hornachuelos «donde ha estado siempre a su disposición».

La Guardia Civil señala en un anexo de la investigación que Adif retiró material sin pedirlo

Según apuntan varios medios, la Guardia Civil señala en un anexo remitido a la jueza que investiga el accidente ferroviario, que Adif retiró material sin pedirlo.

En concreto, indica que «realizó distintas operaciones tendentes a la extracción y traslado de material desde la zona del accidente hasta la base de mantenimiento de Hornachuelos (Córdoba) y practicó distintas pruebas en material, sin advertirlo ni solicitarlo».

Además, la Guardia Civil asegura que el responsable del centro de mantenimiento de Adif en Hornachuelos afirmó haber recibido una orden de un jefe de área para que retira los «cupones» de raíl, lo que, según el escrito, se produjo entre el 22 y el 23 de enero.