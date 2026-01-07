Tenerife Norte está llegando a su límite, según Aena

El presidente de Aena señala al aeropuerto de Tenerife Norte como uno de los que se están acercando a su límite y que tendrán que ampliar porque las aerolíneas piden más capacidad

En una entrevista en Expansión, el presidente de Aena, Maurici Lucena, subraya que una serie de aeropuertos se están acercando a su límite, entre ellos, el de Tenerife Norte. Lo incluye en una lista en los que están Barcelona, Madrid, Málaga, Alicante o Bilbao. En todos, asegura, se pasa de una etapa sin grandes expansiones de capacidad a 10 años de obras y fuertes ampliaciones porque las aerolíneas piden más capacidad.

Tarifas

Lucena también sostiene que las tarifas han bajado entre 2015 y 2024 un 32 % en términos reales, pero los billetes han subido significativamente. Agrega que los gastos operativos van a ser mayores, que los aeropuertos tienen más años y necesitan más mantenimiento. Esto ocurre por la inflación y el alza el salario mínimo; por mayores requerimientos de seguridad; porque las condiciones monetarias se han endurecido y el sector aeroportuario tiene mas riesgo.

Considera que el tráfico crecerá, pero menos, y que ello conduce a un incremento nominal de las tarifas frente a una reducción del 32 % en la última década.

Ryanair

Asimismo, cree que en Europa, no solo en España, se extiende un consenso de que una dependencia excesiva de Ryanair, dado su comportamiento, no sería siempre bueno y entiende que recuperar las rutas que ha abandonado la aerolínea irlandesa de bajo coste será lento.

Por último, Aena va a proponer un crecimiento de las tarifas aeroportuarias en el Dora III (2027-2031) para que «salgan los números» y apunta a un aumento moderado y menor al de 2026, de forma que sigan siendo unas de las más bajas de Europa.

Lucena ve compatible mantener el «pay out» actual, financiar todas las inversiones del Dora III, con una combinación de capital y deuda y abordar, si se considera deseable, alguna operación internacional.