El archipiélago presenta un ligero descenso del 0,9 % respecto al año anterior pese al empuje internacional

Durante marzo de 2026, 5.018.261 viajeros transitaron por las instalaciones aeroportuarias de las islas. El tráfico internacional creció levemente mientras que la conectividad nacional sufrió un retroceso comparativo. Aena confirma que Gran Canaria lideró el volumen de operaciones en un mes marcado por los cambios en el calendario de Semana Santa.

Los aeropuertos de Canarias superan los 5 millones de pasajeros en marzo / Imagen de archivo

El recuento mensual arroja una cifra total de 5.018.261 pasajeros en todo el archipiélago canario. Esta cantidad representa una pequeña bajada del 0,9 % si comparamos los datos con marzo del ejercicio 2025. Casi la totalidad de estos usuarios, exactamente 4.992.204 personas, utilizaron vuelos de carácter comercial para sus desplazamientos.

Los trayectos nacionales registraron 1.716.812 viajeros, lo que supone una caída del 3 % respecto al año pasado. Por el contrario, los vuelos internacionales ganaron peso con 3.275.392 pasajeros y un ligero repunte del 0,4 %. Las aerolíneas operaron 43.647 movimientos de aeronaves durante estas cuatro semanas de actividad.

El transporte de mercancías también experimentó variaciones negativas durante el pasado mes de marzo. Los operarios gestionaron un total de 2.651 toneladas de carga en las terminales de las islas. Esta cifra certifica un descenso del 4,1 % en el volumen de bienes transportados por vía aérea.

Resultados por islas

El Aeropuerto de Gran Canaria encabezó la lista regional tras recibir a 1.498.110 usuarios. El recinto grancanario logró mejorar sus registros previos con un crecimiento del 0,6 %. Tenerife Sur ocupó la segunda posición con 1.373.730 viajeros y una bajada del 0,4 %.

Lanzarote contabilizó 794.349 pasajeros, mientras que Fuerteventura alcanzó los 624.124 clientes en sus instalaciones. Ambos aeropuertos sufrieron descensos en su actividad del 0,6 % y 2,8 % respectivamente. Tenerife Norte también perdió tráfico con 569.492 usuarios, un 1,7 % menos que en 2025.

Las islas menores presentaron resultados más acusados con caídas significativas en la llegada de visitantes. La Palma registró 127.356 viajeros, El Hierro sumó 22.347 y La Gomera cerró con 8.753 pasajeros. Las tres islas firmaron bajadas de entre el 5 % y el 9,2 %.

Datos acumulados trimestrales

Canarias cierra el primer trimestre del año con un balance positivo de 14.157.283 pasajeros. El dato supone una mejora del 0,1 % respecto al mismo periodo del año anterior. La estabilidad del sector turístico permite mantener cifras récord en el arranque de la temporada.

En estos tres meses, 9.248.443 personas optaron por vuelos internacionales para llegar a las islas. Este segmento crece un 1,4 % y compensa la caída del 1,8 % en los vuelos nacionales. La red de Aena gestionó un total de 122.856 movimientos de aviones hasta marzo.

El tráfico de mercancías acumulado presenta una cara positiva con 7.918 toneladas transportadas. Este volumen representa un leve incremento del 0,2 % respecto al primer trimestre de 2025. El calendario de Semana Santa influyó notablemente en la distribución de estos flujos aeroportuarios.