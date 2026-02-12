El trabajador tiene un grave cuadro de ansiedad, fuertes dolores y lesiones sin determinar debido a los múltiples golpes

Los hechos ocurrieron este miércoles, en un taller de Arrecife, en Lanzarote. Actualmente el caso ya está en manos de la policía, pero su abogado agradece la difusión para encontrar a este individuo.

Vídeo RTVC

Una clienta acudió al taller con quien dice ser su cuñado, quien agredió brutalmente a un trabajador del taller.

El plazo de entrega, la posible causa

Según el abogado del trabajador, el agredido se encontraba en una conversación con la clienta cuando el cuñado de esta se interpuso en la plática. Tras ello sucedieron los hechos grabados por las cámaras del taller. El abogado cuenta que los hechos podrían deberse a un pequeño retraso en la entrega del vehículo. Los plazos se elevaron porque el coche no se pudo arreglar en tiempo y forma.

Se agradece cualquier tipo de información

El varón, que presenta fuertes dolores y lesiones sin determinar, se encuentra actualmente de baja laboral. Los hechos ya se han denunciado a la policía pero agradecen cualquier tipo de información para iniciar las acciones legales cuanto antes.



