Evitar las agresiones en Titsa: mamparas, sanciones y conductores agentes de la autoridad

La empresa de transporte de Tenerife Titsa ha anunciado medidas para reforzar la seguridad en las guaguas con la colocación de mamparas, sanciones de hasta 6.000 euros y que los conductores sean agentes de la autoridad

El Cabildo de Tenerife y la empresa pública Titsa han anunciado este lunes un paquete de medidas para reforzar la seguridad en las guaguas y proteger a los conductores ante agresiones. Ttras el acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales, se contemplan mamparas, sanciones de hasta 6.000 euros y que los conductores sean agentes de la autoridad.

Guaguas de Titsa

Agentes de la autoridad

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha informado en rueda de prensa de que pedirá al Gobierno de Canarias una modificación puntual de la ley de transporte. La idea es que los conductores se conviertan en policía administrativa o agentes de la autoridad. Esto les permitiría levantar acta en el momento de la infracción y dotar de presunción de veracidad a su testimonio.

Según ha avanzado, la institución insular también se personará como acusación particular en los casos de agresión a conductores.

Dávila ha resaltado que sanciones por este tipo de conductas se han endurecido hasta los 6.000 euros. También se pondrá en marcha una campaña informativa para advertir de que la violencia en las guaguas no va a salir gratis.

Además, se reforzará la figura del inspector y se estudiará la mejora de la seguridad en las rutas con mayor conflictividad.

El miembro del comité de empresa de Transportes Interurbanos de Tenerife (TITSA), Yeray González Rivero, ha admitido que los trabajadores están “muy contentos y agradecidos” al Cabildo de Tenerife por las medidas anunciadas para reforzar la seguridad ante las agresiones que sufren los conductores.

Aunque las agresiones físicas no son habituales, las verbales son «casi a diario»

González Rivero ha señalado que los incidentes que se están difundiendo en redes sociales “no son hechos nuevos”. Ha precisado que, aunque las agresiones físicas no son habituales, las verbales se producen “casi a diario”.

Ha indicado que existen zonas más conflictivas, especialmente en determinados puntos del sur y del norte de la isla y en franjas horarias con mayor afluencia de pasajeros, aunque ha subrayado que la situación es generalizada.

La consejera de Movilidad del Cabildo de Tenerife, María Eulalia García, ha precisado que el grado de incidencia de las agresiones “no es alto”, en torno al 2 % del total de servicios y expediciones anuales. Han recalcado que el objetivo es “agresión cero” y garantizar la seguridad tanto de los trabajadores como del pasaje.

Además, ha anunciado que se pondrá en marcha una campaña informativa previa antes de aplicar las nuevas sanciones que se incorporan a la normativa.

Infracciones y multas

Las infracciones leves podrán alcanzar hasta 200 euros. Las graves, entre 600 y 2.000 euros, y las muy graves, entre 4.000 y 6.000 euros.

Asimismo, se reforzará la coordinación con las fuerzas y cuerpos de seguridad para actuar en los puntos considerados más conflictivos y en el servicio nocturno, donde se prevé aumentar la presencia policial.

Desde la corporación insular han señalado que no es viable contar con vigilantes de seguridad en cada vehículo o infraestructura, pero sí intensificar la colaboración con la policía para la tramitación de denuncias.