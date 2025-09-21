Consulta el horario del Albacete Balompié vs Real Valladolid, las alineaciones y el minuto a minuto en directo el partido de hoy, en la J6 de LaLiga Hypermotion 25-26

La Albacete Balompié y el Real Valladolid se enfrentan este domingo 21 de septiembre, a las 16:15 horas (hora peninsular) en el Estadio Municipal Carlos Belmonte, en un partido correspondiente a la jornada 6 de LaLiga Hypermotion 25-26. El partido en directo hoy lo puedes seguir en nuestro minuto a minuto.

Minuto a minuto en directo entre el Albacete y Valladolid

Estadísticas del partido en vivo

Alineaciones del Albacete vs Valladolid

Últimos resultados H2H entre el Albacete Balompié y el Real Valladolid

