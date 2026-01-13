Premio para el albergue de animales de Gran Canaria

El albergue de animales de Gran Canaria, es el primero en Canarias en lograr el sello de bienestar animal de AENOR

El albergue de animales de Gran Canaria recibe premio por la gestión ética y salud veterinaria de sus perros y gatos. Es el primero de Canarias en conseguir la certificación UNE 313001 de AENOR.

Trabajadores del albergue insular de animales de Gran Canaria junto con miembros del Cabildo de Gran Canaria posan con el certificado de AENOR / Cabildo de Gran Canaria

Dedicado a la protección animal, el albergue gestionado por el Cabildo de Gran Canaria, ha conseguido reducir la mortalidad en el centro al mínimo histórico. Es uno de los pocos centros de España que consiguen este reconocimiento de AENOR.

Para el presidente del Cabildo, Antonio Morales, este sello no es un simple trámite administrativo: «Es el reconocimiento a años de trabajo serio y a una forma ética y moderna de entender la protección animal en nuestra isla».

Un cambio de modelo: del colapso a la excelencia

La transformación del albergue comenzó en 2017, cuando la corporación insular decidió apostar por un modelo de gestión pública directa. Desde entonces, el centro ha pasado de ser un espacio saturado a convertirse en una infraestructura veterinaria de vanguardia con una inversión anual que supera el millón de euros.

Los datos presentados este 13 de enero de 2026 reflejan un éxito rotundo en la gestión:

Reducción drástica de la mortalidad: En 2017, la tasa de fallecimientos era del 23%; hoy, se ha desplomado hasta un 3% , limitándose a casos clínicos extremos.

En 2017, la tasa de fallecimientos era del 23%; hoy, se ha desplomado hasta un , limitándose a casos clínicos extremos. Éxito en adopciones: De los 414 animales atendidos en 2025, el 80% ya ha encontrado un nuevo hogar .

De los 414 animales atendidos en 2025, el . Potencia quirúrgica: Solo en el último año se realizaron 1.533 intervenciones, dando soporte a ayuntamientos y casos judiciales por maltrato.

¿Qué evalúa exactamente la norma de AENOR?

A diferencia de otros distintivos, la certificación UNE 313001 no solo mira el resultado final, sino el día a día del animal. Entre los puntos auditados destacan:

Estado emocional y sanitario: Evaluación del estrés y la salud de los internos. Transparencia: Trazabilidad absoluta en la toma de decisiones clínicas. Formación: Profesionalización de la plantilla de 14 especialistas. Vínculo previo: Innovaciones como la nueva sala de «visitas de vínculo», donde las familias conocen a su futura mascota antes de completar la adopción.

Cómo adoptar de forma responsable

El Albergue Insular recuerda que la adopción debe ser un acto meditado. Los ciudadanos interesados en dar una segunda oportunidad a un perro o gato pueden gestionar su cita previa o consultar el catálogo de animales disponibles: