Albóndigas de lubina y gambón / La receta ‘Como en casa’ de RTVC

Si hay un plato que combina la frescura del Atlántico con una técnica sofisticada y un toque canario, son estas albóndigas de lubina y gambón. Una receta que destaca por el uso de producto local y que ha conseguido convertirse en una de las especialidades más solicitadas del Asador El Bufadero, en la costa de Telde (Gran Canaria). El secreto de este plato lo han compartido con el programa ‘Como en casa‘ de Televisión Canaria.

La clave de este plato reside en la elección de una buena base de pescado blanco, en este caso la lubina, fácil de trabajar y resistente, combinada con el intenso sabor del gambón y un puré de papas cremoso con un toque aromático de nuez moscada.

Lista de ingredientes

Para seis raciones:

Una pieza de lubina u otro pescado blanco Gambones Ajo Cebolla Puerro Perejil fresco Huevos Pan rallado Harina para rebozar Mantequilla Mezcla de siete especies Soja Miel de palma Lima Puré de papas Salsa alioli Tartufata

Elaboración paso a paso

Preparación de las albóndigas

Picado: Pica finamente el pescado y el gambón. Si lo deseas, puedes usar un pescado blanco en lugar de la lubina, siempre que sea «fácil y resistente». Aromatización: En un bol, mezcla el pescado y el gambón picados con cebolla, puerro y ajo (todo picado muy fino), la mezcla de 7 especias y perejil fresco. Ligado: Añade uno o dos huevos y un poco de pan rallado hasta conseguir una masa homogénea. Boleado y sellado: Una vez mezclado, forma las albóndigas, pásalas por harina y fríelas.

El puré y el glaseado

El puré: Para darle un toque especial, prepara un puré de papas con una base de mantequilla, un poco de puerro y un toque de nuez moscada. Sazona con sal, pimienta y las especias que prefieras. El glaseado: En una sartén, pon una pequeña cantidad de mantequilla. Añade las albóndigas fritas y un poco de la reducción de soja, la miel de palma y los cítricos. Glasea las albóndigas para que se impregnen de este sabor dulce y salado.

Montaje y presentación

El montaje es clave en este plato:

Base: Coloca una cama generosa de puré de papas en el fondo del plato. Albóndigas: Monta las albóndigas glaseadas sobre la base de puré. Toppings: Coloca una cucharada de alioli de ajo tostado y tartufata sobre las albóndigas. Textura y frescor: Corona con unas papas paja (chips) para el toque crujiente. El final perfecto: Termina rallando un poco de lima fresca por encima para refrescar y realzar el sabor marino y dulce de la reducción. Si lo deseas, puedes añadir brotes de cilantro para un toque de color.

La receta en vídeo