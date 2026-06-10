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‘Como en Casa’ se cuela en un obrador de trampantojo

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El programa gastronómico de Televisión Canaria viaja a Tenerife hoy miércoles a las 19:40 horas para conocer el secreto de una de las recetas de pan más antigua de las Islas

Como en Casa‘, programa sobre gastronomía de la Televisión Canaria, emitirá hoy miércoles 10 de junio, a las 19:40 horas, un programa que dará cuenta de una de las recetas de pan más antigua de las Islas, el trampantojo, que vuelve a cobrar protagonismo gracias a la reinterpretación de una panadería artesanal.

El programa nos invitará a conocer el universo de ‘Negrín Artisan Bakery’, panadería artesanal que ha logrado hacerse un hueco entre las favoritas de la capital tinerfeña. Al frente del proyecto está Iván Negrín Navarro, un economista reconvertido en panadero que descubrió el mundo de la masa madre durante un viaje a Madrid y terminó convirtiendo aquella curiosidad en un obrador donde cada madrugada pone en marcha su receta a base de fermentaciones lentas, harinas ecológicas y un buen puñado de creatividad.

Catha González y Kiko Barroso, presentadores de 'Como en casa'
Catha González y Kiko Barroso presentan ‘Como en Casa’ cada tarde, de lunes a viernes, en Televisión Canaria

Obrador de trampantojos

En este obrador ‘Como en Casa’ descubrirá cómo se elabora uno de los productos más singulares del Archipiélago que no es otro que un ‘trampantojo’ de pan con apariencia de queso curado canario relleno de almogrote gomero. Fiel a su definición de ilusión óptica, este trampantojo resultó ganador en la reciente Feria GastroCanarias donde fue calificado como «uno de los panes más originales de Canarias». En este obrador veremos también cómo se prepara un postre artesanal donde la técnica panadera vuelve a mezclarse con identidad canaria.

‘Como en Casa’ de Televisión Canaria vuelve a demostrar que la gastronomía del Archipiélago más que cocina es memoria, innovación, convivencia y tradición.

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