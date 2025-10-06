El programa gastronómico de referencia en Televisión Canaria arranca su novena temporada este lunes, 6 de octubre, a partir de las 19:50 horas

La espera llega a su fin. El programa gastronómico de referencia en Televisión Canaria, ‘Como en Casa’, vuelve a lo grande con el estreno de su novena temporada este lunes, 6 de octubre, a partir de las 19:50 horas.

El espacio, presentado por Kiko Barroso y Catha González, regresa con muchas sorpresas y, sobre todo, con la firme intención de seguir ganándose el cariño y la complicidad de los miles de canarios y canarias que, cada día, acompañan esta aventura televisiva. Una trayectoria que, a lo largo de los próximos meses, superará los 500 capítulos emitidos, consolidando su lugar como uno de los formatos más queridos de la cadena.

La ruta de esta primera semana llevará al equipo del programa por Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, descubriendo restaurantes, platos y las historias que se cocinan a fuego lento tras los fogones.

Ruta gastronómica

La primera parada de la temporada llevará a Kiko y a Catha hasta el Restaurante Dosss, en Las Palmas de Gran Canaria. Bajo la dirección del chef canario Óscar Mayer, este local ha logrado abrirse camino con un nuevo concepto gastronómico que combina frescura, creatividad y sabor. Situado en la calle Joaquín Costa, Dosss se presenta como una apuesta segura para quienes buscan disfrutar de un ambiente cuidado y una cocina de primera calidad. Su carta, breve pero cuidadosamente diseñada, demuestra que la genialidad, muchas veces, está en la sencillez.

La segunda parada tendrá lugar en Garachico, uno de los pueblos más bellos de España, donde se encuentra la Arrocería Ardeola. Más que un restaurante, Ardeola es una experiencia sensorial que eleva el arroz a la categoría de arte. Con una propuesta que combina tradición y vanguardia, cada plato narra una historia propia. En un entorno elegante y acogedor, con el sonido del Atlántico de fondo, este espacio invita a disfrutar de una experiencia gastronómica única que rinde homenaje al producto local y a la pasión por el buen comer.

El tercer capítulo llevará al equipo hasta la Playa de Arinaga, en Agüimes, para visitar el Restaurante Ca’ Miguel, un establecimiento mítico con mucha historia. En su carta destacan los pulpitos fritos, el pescado fresco, el gofio escaldado o el sancocho de cherne, auténticos manjares de la cocina tradicional canaria. Pero su mayor valor está en su filosofía: un restaurante donde todo el mundo puede disfrutar. Toda su carta está adaptada para personas celíacas, una decisión que nace de una historia personal que se contará con la sensibilidad y cercanía propias de Como en Casa.

La semana culminará en Pájara, en el corazón de Fuerteventura, con una visita a Casa Isaítas, un lugar que se ha convertido en punto de encuentro entre tradición y hospitalidad. Al frente, Mónica Martínez y Marco del Castillo han dado forma a un proyecto que combina el respeto por las raíces con una cocina sincera basada en el producto local. Su propuesta celebra los quesos artesanos, los pescados frescos y las recetas de siempre, reinterpretadas con elegancia. Entre muros centenarios y un ambiente sereno, Casa Isaítas no solo acoge: también emociona y cuenta la isla a través del paladar.