El centrocampista italiano habló sobre las sensaciones del equipo antes del partido frente al Real Sporting de Gijón

El futbolista de la UD Las Palmas Lorenzo Amatucci manifestó este jueves que hay mucha igualdad en LaLiga Hypermotion, con muchos equipos en un corto margen de puntos, pero el conjunto amarillo está demostrando un «nivel alto», así como «continuidad» para conseguir el objetivo del ascenso.

Amatucci: «Tenemos un nivel alto y continuidad para conseguir el ascenso» / Imagen de la UD Las Palmas

Ante la visita este domingo del Real Sporting de Gijón, el joven centrocampista italiano, de 21 años, dijo en rueda de prensa que no les debe afectar la reciente eliminación en la Copa del Rey ante el CD Extremadura (3-1), y que los protagonistas de esa derrota no debenjuzgarse por un solo encuentro.

Adaptación al fútbol español

«Ese partido ya pasó, y no creo que vaya a afectar negativamente«, explicó Amatucci ante ese choque «difícil» en el que los amarillos intentarán mantener su condición de invictos fuera de casa en la competición liguera, ante un rival que lo afrontará con numerosas e importantes bajas.

«En Segunda División hay muchos equipos en pocos puntos, y el que menos regale conseguirá el objetivo. Estamos a un nivel alto, somos un equipo peligroso con la pelota y tenemos continuidad, que es lo más importante en este campeonato. Yo, como todo el equipo, quiero ascender», añadió el centrocampista.

Imagen de la UD Las Palmas

Con respecto a su rendimiento individual, titular desde su llegada y con diez partidos completos, admitió que está «bastante contento», aunque cree que debe «mejorar mucho, sobre todo a nivel ofensivo con asistencias y goles», tras superar un periodo de adaptación al fútbol español.

«Tuve dificultades porque llegaba a un fútbol diferente, pero con el tiempo me he acostumbrado. En Italia el fútbol es más físico, y en España es más técnico, mejor para mis características», expuso.

Cedido por la Fiorentina hasta final de temporada, con una opción de compra para la UD Las Palmas, Amatucci no sabe qué pasará con su futuro cuando expire su préstamo, aunque sugiere que le gustaría continuar, «pero no depende solo de mí».