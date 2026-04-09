La compañía planea retomar la conexión diaria entre Miami y el país caribeño a partir del próximo 30 de abril tras seis años de ausencia

American Airlines recuperará sus vuelos a Venezuela el próximo 30 de abril mediante un servicio diario que despegará desde Miami. Esta decisión posiciona a la firma como la primera aerolínea estadounidense en retomar operaciones comerciales en el país caribeño. La compañía, que aterrizó por primera vez en Venezuela en 1987, mantuvo su hegemonía como «la mayor aerolínea estadounidense» en territorio venezolano hasta la suspensión de sus servicios en 2019.

Imagen de archivo | American Airlines

El nuevo itinerario anunciado este jueves todavía espera la aprobación gubernamental definitiva para comenzar a operar. La filial del grupo, Envoy, asumirá la gestión de los vuelos utilizando aviones modelo Embraer 175. Con este movimiento, la empresa busca restablecer un puente aéreo que históricamente representó un pilar estratégico para sus rutas en América Latina.

Diplomacia y colaboración institucional

El vicepresidente ejecutivo de American Eagle, Inmobiliario Corporativo y Asuntos de Gobierno, Nate Gatten, ha mostrado su optimismo respecto a las negociaciones actuales. «American fue la primera aerolínea en anunciar sus planes de reanudar el servicio en Venezeual y nos sentimos alentados por los avances que hemos logrado con ambos gobiernos», ha señalado el directivo. Gatten destaca así el papel de la diplomacia para desbloquear el espacio aéreo entre ambas naciones.

Asimismo, el ejecutivo ha agradecido públicamente las gestiones del secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, y del secretario de Estado, Marco Rubio. El representante de la aerolínea atribuye a estos cargos públicos la capacidad de mediación necesaria para restablecer el servicio. Según sus propias palabras: «Nuestro regreso no sería posible sin esta sólida colaboración».

Un eje fundamental para el negocio

El regreso al mercado venezolano no responde solo a una cuestión de conectividad, sino a una necesidad comercial de primer orden. El director Comercial de American ha subrayado que el servicio hacia el país vecino constituye una «parte fundamental» para el crecimiento y la estabilidad del negocio de la compañía. La aerolínea apuesta así por un destino que, durante décadas, generó un alto volumen de pasajeros y carga.

Esta reapertura del tráfico aéreo marca un punto de inflexión en las relaciones comerciales internacionales dentro de la región. American Airlines confía en que la regularidad de sus vuelos diarios desde Miami reactive el flujo de viajeros corporativos y familiares. La reactivación de esta ruta simboliza el fin de un paréntesis operativo de cinco años y el reinicio de una relación histórica con el mercado venezolano.