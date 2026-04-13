El Anfi Challenge Mogán Gran Canaria tiene la llave de la temporada europea de triatlón este 19 de abril con 25.000 euros en premios

Anfi Challenge Mogán Gran Canaria abre camino al mundial ‘The Championship’ / Anfi Challenge Mogán Gran Canaria

El triatlón internacional Anfi Challenge Mogán Gran Canaria repite como uno de los triatlones con mayor cuantía en premios. Repartiendo 25.000 euros de manera igualitaria entre las categorías masculina y femenina. Este décimo aniversario, que cita a los mejores del mundo en Anfi del Mar, Mogán (Gran Canaria) cuenta con un incentivo más, la llave para el mundial de triatlón Challenge Family ‘The Championship’, uno de los eventos deportivos más importantes del planeta.

El Anfi Challenge Mogán Gran Canaria dará su pistoletazo de salida el sábado 18 de abril desde la playa de Anfi del Mar, con unos 500 triatletas de 27 nacionalidades y tres continentes. Con una línea de salida de éxito, con más de 60 profesionales y un nivel excepcional. Esta edición, además de crecer en su número de triatletas PRO, ha agotado todas las plazas en tiempo récord. Superando todas las expectativas en un décimo cumpleaños que ya se dibuja como la mejor edición de la historia del evento.

Cuenta atrás en Anfi del Mar

Esta cita, favorita de la élite de este deporte para abrir la temporada en Europa, no solo supondrá una inyección económica importante para quienes logren conquistar el podio. Sino que reparte las codiciadas invitaciones para ser parte de ‘The Championship’, reservadas para los 6 primeros de todas las categorías, incluidos los grupos de edad de la media distancia.

Los alicientes con los que cuenta el Anfi Challenge Mogán Gran Canaria convierten este evento en uno de los más esperados del año. Un encuentro deportivo que descorcha temporada y sobre todo, mide la temperatura del triatlón mundial. Esto sirve de llamada a triatletas de todo el planeta, que ya se encuentran en Anfi del Mar aclimatándose para este sábado 18 de abril. Durante esta semana, el deporte toma el control en su tranquila bahía, su avenida y sus carreteras, que son en estos días escenario de entrenamiento de la élite mundial. El Anfi challenge Mogán Gran Canaria ya está en cuenta atrás y desplegando toda su infraestructura para dar la bienvenida a los deportistas llegados de todo el globo.

Un programa ‘non stop’

El jueves 16 de abril se celebrará en formato online en briefing técnico para los/as deportistas de los grupos de edad. En una reunión donde se ofrecerán todos los detalles de la competición junto a los jueces de la Federación Canaria de Triatlón y el equipo Challenge Gran Canaria, que estará disponible tanto en inglés como en español. El viernes el evento pisa el acelerador, con el briefing para los/as profesionales y la apertura de la entrega de dorsales a partir de las 12 horas.

Esa noche, se repetirá una imagen que es icónica de Anfi del Mar, con los cientos de bicis ya esperando el gran día en la T1. Una imagen privilegiada que es una muestra de que lo más granado de esta disciplina conoce y elige año a año Gran Canaria, uno de los mejores destinos del mundo para el triatlón.

A partir de las 06:30 horas, el Anfi Challenge Mogán Gran Canaria se despertará antes que el sol para convertir la playa en un ir y venir de triatletas. En las últimas horas para el pistoletazo de salida, en una mezcla de emoción, nervios y mucha ilusión. A las 8 horas arranca la competición en sus tres modalidades: distancia corta, media distancia y relevos.

Emoción en la playa de Anfi

Sobre las 16 horas será el momento de la cantera, con el Acuatlón Challenge, que devolverá la emoción a la playa de Anfi con la salida de esta competición para los más jóvenes de la disciplina. Integrada dentro del Campeonato de Canarias, ya son más de 150 los/as participantes confirmados. Con clubes de varias de las islas que tendrán la oportunidad de competir en la infraestructura y bajo el paraguas challenge Family y animados por los mejores del mundo entre el público.

La entrega de trofeos por la tarde del sábado será apenas una gran fiesta deportiva internacional para bajar pulsaciones y disfrutar de un fin de semana muy especial para el equipo, de celebración de aniversario.