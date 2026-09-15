El municipio de Antigua invita a la ciudadanía a participar en las cinco sesiones de Candil de Cuentos, que se celebrarán los viernes de octubre, y en los cinco talleres de los jueves sobre creación literaria

Llega la sexta edición del certamen de narración oral para adultos el Candil de Cuentos, dirigido por la artista Gemma G, que se ha convertido en un evento de referencia cultural en Fuerteventura. El alcalde de Antigua, Juan Cabrera, aseguró que seguir con este evento es una forma de apostar por la cultura hecha para el disfrute de la ciudadanía de Antigua. La cita es pionera fue pionera en Fuerteventura y siempre atrae a público de toda la isla.

VI edición del proyecto de narración oral para adultos el Candil de Cuentos

La programación

La programación se celebrará los cinco viernes de octubre con narradores de todas las islas, en un ambiente mágico con candiles ycreado en la Biblioteca Municipal del Portón.

“Quiero agradecer a la organización, técnicos, concejalía de Cultura y a la directora Gemma por el gran trabajo y esfuerzo desarrollado para conseguir un cartel de gran calidad este año”, manifiesta Juan Cabrera.

Por otro lado, el concejal de Cultura, Agustín Rodríguez, recuerda que Antigua fue pionera en este evento a nivel insular e invita a la población a participar en estas cinco sesiones, que se celebrarán los viernes de octubre, y en los cinco talleres que se impartirán los jueves, relacionados con la creación literaria. “Es una suerte tener en Antigua este programa cultural y pido a la gente que acuda a disfrutar con el arte de los maravillosos cuentacuentos, que nos llevarán a mundos mágicos y tiempos históricos”, añade.

VI edición del proyecto de narración oral para adultos el Candil de Cuentos

Gemma G

Por su parte de la directora del Candil de Cuentos, Gemma G, afirma que esta sexta edición cuenta con un cartel del lujo que estrenará el día 2 de octubre con una afamada narradora de México, Martha Escudero, bajo el título Cuando te hablen de amor, y el proyecto continuará con sesiones protagonizadas por Diego Reinfeld, con su Miedo por andar por casa (9 de octubre) y el 16 de octubre Yudeina Santana, con La mejor escuela. Le seguirán los Cuentos del lejano oeste, el 23 de octubre, con Samantha Moreno, y el ciclo lo cerrará Figu García con Poesía entre candiles, el 30 de octubre.

Gemma G explicó también que ‘Fuerteventura entre renglones´ es un taller de creación de relatos breves, recogida en imágenes de nuestra isla. “A través de la fotografía se une la palabra y la imagen para descubrir Fuerteventura desde la creatividad, las diferentes miradas y el corazón de quienes participan”, apunta. También habrá taller de escritura creativa relacionados con el territorio y el paisaje, con el binomio arte y naturaleza.