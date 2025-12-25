Añaden dos años de cárcel a condenados por transportar 117 kilos de coca hacia Canarias

Los hechos comenzaron en 2023, los detenidos planearon transportar droga desde Brasil a Canarias

La Sala de Apelación de la Audiencia Nacional (AN) ha aceptado el recurso de la Fiscalía y ha aumentado en dos años de prisión la pena inicial de doce impuesta a uno de los acusados de transportar en un barco con origen y destino a Canarias 117 kilos de coca con un 79% de pureza y lo mismo a otros dos condenados a diez años.

Dos de los tripulantes del velero fueron detenidos / Archivo Europa Press

La Sala justifica el incremento al considerar probado que los tres conformaban una organización criminal junto a más personas que no han sido identificadas, y mantiene la obligación de que cada uno de ellos pague 22 millones de euros.

Transporte de droga desde Brasil a España

La Audiencia da por probado que a finales de 2023 los tres se pusieron de acuerdo para transportar la sustancia desde Brasil a España en un barco con bandera de Polonia propiedad de uno de ellos, domiciliado en Canarias donde residía el principal encausado y de donde también era natural otro de los detenidos.

Este último adquirió la droga en Bolivia y la llevó a Brasil mientras que los otros dos realizaron la travesía, uno ejerciendo como patrón y el otro como acompañante, y de hecho éste aseguró desconocer lo que llevaba la embarcación.

La nave partió desde Canarias a Brasil en diciembre de 2023, luego cargó la mercancía el alta mar y puso rumbo a Cabo Verde con la intención de dirigirse de nuevo a las Islas Canarias.

El barco fue localizado a las 5:45 de la mañana del 29 de febrero de 2024 y abordado con autorización judicial por funcionarios de la policía quienes detuvieron a los dos tripulantes e intervinieron 147 paquetes en la zona de la popa bajo unos maderos, cuyo contenido tenía un valor de 5 millones de euros.

Posteriormente, sería detenido el tercero que había participado en la operación desde tierra firme y compró la droga en Bolivia.

Los acusados pedían la absolución

En sus recursos los acusados pedían la absolución al considerar que la pena se impuso basándose exclusivamente en el testimonio de los policías, que se violó su intimidad por la instalación de un dispositivo de seguimiento en el barco y por falta de jurisdicción de las autoridades españolas, motivos que son rechazados.

Dos de los acusados se conocieron en Gran Canaria donde residían hasta 2021 cuando uno de ellos vendió su apartamento en la isla y se fue a vivir “en plan hippy” a Brasil.

El tercero viajó a Bolivia pero asegura que lo hizo porque trabaja en el sector de la construcción y su jefe le había encomendado abrir una sucursal en este país.

Justifica las comunicaciones telefónicas con los otros encausados porque es aficionado a la cría de gallos, término que usaba para referirse a la droga, según el fallo inicial de la AN.

La identificación del capitán del barco, un ciudadano de origen francés con vínculos en Canarias, permitió detectar un velero de casi 19 metros de eslora con bandera polaca.

Con el avance de las pesquisas se acreditó el traslado a Brasil del investigado nacido en Canarias, jefe del grupo español que iba a recibir la cocaína, para comandar él mismo y coordinar la importación de la sustancia estupefaciente.

Detenidos dos tripulantes

Una vez tuvieron todo previsto, los dos investigados abandonaron Brasil e iniciaron la navegación hacia las costas españolas.

La operación culminó con la detención de los dos tripulantes y su traslado junto al velero a un puerto sin concretar de Canarias, donde se procedió al registro del mismo.

La Sala tuvo en cuenta en el caso del principal encausado el agravante de reincidencia al haber sido condenado en Francia en 2009 a 14 años de cárcel por el mismo delito.