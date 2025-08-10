Cabe destacar que aunque las plantas sean naturales cuentan con contraindicaciones que conviene saber antes de consumirlas

Imagen archivo RTVC.

El uso de las plantas medicinales como remedio curativo no es nuevo. Lo que sí resulta novedoso es la alta demanda que tienen algunas de ellas para tratar la ansiedad. La que se considera la enfermedad del siglo XXI.

No obstante y aunque sean naturales, las plantas cuentan con contraindicaciones que conviene saber antes de consumirlas.

Así es que, con propiedades curativas, las plantas se han convertido en aliadas frente a las desagradables sensaciones que provoca la ansiedad, pero que sea natural, no quiere decir que no tenga contraindicaciones.

Consultar con un especialista

De hecho, desde el ámbito de la medicina se considera que personas que tengan problemas renales o problemas hepáticos se debe tener especial cuidado o en el caso de una cirugía, donde podría alterar los efectos anestésicos.

Por tanto, se debe consultar con un especialista para personalizar así el tipo y la dosis, tanto de las plantas medicinales como de los suplementos.