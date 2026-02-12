El Dr. Josep Dalmau, pionero en el estudio de las encefalitis autoinmunes, imparte una conferencia magistral organizada por iniciativa del alumnado

La Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna ha recibido este jueves 12 de febrero a una de las figuras más prestigiosas de la ciencia española actual: el Dr. Josep Dalmau. El neurólogo, galardonado con el Premio Nacional de Investigación en Medicina y Ciencias de la Salud, protagoniza una jornada académica clave para la institución. Su presencia sitúa al centro lagunero en el foco de la investigación biomédica de vanguardia, atrayendo a expertos y estudiantes interesados en los últimos avances de la neurología clínica.

RTVC

Dalmau impartió la conferencia titulada “Las encefalitis autoinmunes como modelo de investigación traslacional”, en el Aula Magna de la Facultad de Enfermería. El encuentro buscaba inspirar tanto al profesorado como al estudiantado de Medicina, ofreciendo una visión profunda sobre cómo la ciencia de laboratorio se convierte en curación real en los hospitales. La trayectoria del doctor sirve de guía para comprender los desafíos de la medicina moderna y el potencial de la transferencia de conocimiento.

Un descubrimiento que cambió la neurología

El eje central de la ponencia analiza el descubrimiento de la encefalitis por anticuerpos contra el receptor NMDA, un hito médico liderado por Dalmau. Este hallazgo transformó radicalmente el diagnóstico y tratamiento de patologías neurológicas complejas que antes resultaban indescifrables. El profesor utiliza este avance como un ejemplo paradigmático de cómo la investigación traslacional permite salvar vidas al aplicar hallazgos científicos directamente en la práctica clínica diaria.

El Dr. Josep Dalmau en una imagen de archivo | Clinic Barcelona

La visita constituye una oportunidad excepcional para la comunidad universitaria tinerfeña. Los asistentes pueden conocer de primera mano la labor de un investigador cuyo impacto en la medicina contemporánea ha redefinido la atención a pacientes con enfermedades neuropsiquiátricas graves. El evento no solo aporta valor académico, sino que refuerza el compromiso de la Universidad de La Laguna con la excelencia docente y la formación integral de sus futuros médicos.

Vocación investigadora

Un detalle singular define esta jornada: dos alumnos de Medicina han liderado y organizado la visita. Los estudiantes, que desarrollan su Trabajo de Fin de Grado (TFG) bajo la especialidad de la que Dalmau es experto mundial, gestionaron la llegada del profesor a la isla. Como parte de su labor académica, estos alumnos realizarán una entrevista al profesor y se encargarán de presentarlo ante sus compañeros de facultad antes de que comience la disertación.

La Facultad de Medicina resalta la relevancia científica de esta actividad, subrayando que el éxito de la convocatoria nace de la propia inquietud del alumnado. Este tipo de iniciativas demuestran que el talento joven de la Universidad de La Laguna no solo consume conocimiento, sino que también impulsa la agenda investigadora del archipiélago al traer a referentes de talla internacional para compartir su experiencia en las aulas canarias.