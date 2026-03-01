ES NOTICIA

Directo
InicioNoticias

Autónomos canarios protestan por las cuotas

RTVC
RTVC

Los autónomos convocan concentraciones en cinco islas y protestan la falta de medidas para aliviar su situación

Los trabajadores autónomos vuelven a movilizarse este lunes con nuevas concentraciones de protesta. Casi 40 ciudades participarán en una convocatoria para reivindicar justicia fiscal, mayor protección social y más respeto institucional.

En Canarias, uno de ellos, Ayose, que se dedica al transporte de mascotas, pone rostro a la realidad del colectivo.

“Nos asfixian, es una barbaridad lo que se paga en este país”, afirma. Asegura que los ingresos no están equiparados al coste de la vida y cuestiona la cobertura social que reciben.

Autónomos canarios protestan por las cuotas. RTVC
Autónomos canarios protestan por las cuotas. RTVC

Dificultades a la hora de emprender

“Te pones malo 15 o 20 días y recibes 400 o 500 euros, pero la cuota llega igual”, explica, señalando que debe abonar unos 350 euros incluso cuando no puede trabajar.

También subraya las dificultades para emprender y los riesgos que asumen quienes inician un negocio. Sostiene que varios compañeros han tenido que cerrar por falta de viabilidad y lamenta que, tras las movilizaciones de hace cuatro meses, sus reivindicaciones sigan sin respuesta.

Noticias Relacionadas

Otras Noticias

Canarias busca afianzar el mercado alemán en la ITB de Berlín

Extinguido el incendio en una nave industrial de Güímar, en Tenerife

Trump amenaza con una respuesta «nunca antes vista» si Teherán responde una vez confirmada la muerte de Jameneí

Hallan sin vida a la mujer desaparecida en el Mirador de Hilda tras tres días de búsqueda

Canarias desactiva la alerta por viento tras una jornada de rachas de hasta 96 km/h

Contáctanos: Oficina del espectador

© Radio Televisión Canaria, 2026