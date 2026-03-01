Los autónomos convocan concentraciones en cinco islas y protestan la falta de medidas para aliviar su situación

Los trabajadores autónomos vuelven a movilizarse este lunes con nuevas concentraciones de protesta. Casi 40 ciudades participarán en una convocatoria para reivindicar justicia fiscal, mayor protección social y más respeto institucional.

En Canarias, uno de ellos, Ayose, que se dedica al transporte de mascotas, pone rostro a la realidad del colectivo.

“Nos asfixian, es una barbaridad lo que se paga en este país”, afirma. Asegura que los ingresos no están equiparados al coste de la vida y cuestiona la cobertura social que reciben.

Autónomos canarios protestan por las cuotas. RTVC

Dificultades a la hora de emprender

“Te pones malo 15 o 20 días y recibes 400 o 500 euros, pero la cuota llega igual”, explica, señalando que debe abonar unos 350 euros incluso cuando no puede trabajar.

También subraya las dificultades para emprender y los riesgos que asumen quienes inician un negocio. Sostiene que varios compañeros han tenido que cerrar por falta de viabilidad y lamenta que, tras las movilizaciones de hace cuatro meses, sus reivindicaciones sigan sin respuesta.