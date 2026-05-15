Una representación de la red de centros hospitalarios se acerca a la realidad del deporte adaptado Tenerife para comprender sus retos y valores

Participación de Hospiten en sesión de deporte adaptado con el Fundación CB Canarias en Tenerife

El Santa Cruz ADEIN Tenerife Fundación CB Canarias recibió el pasado 6 de mayo la visita de Hospiten. Una representación del personal de la compañía acudió al Pabellón Sergio Rodríguez, donde presenció un entrenamiento del equipo representativo en la Superliga de baloncesto en silla de ruedas Tenerife.

La presidenta Ana Magali Rodríguez fue la encargada de dar la bienvenida y a continuación pasó la palabra a Alejandro Mendoza, jugador del conjunto aurinegro, que ofreció una charla donde explicó las singularidades del deporte adaptado Tenerife.

Seguidamente se invitó a los integrantes del equipo de Hospiten a participar en el entrenamiento de la escuadra canarista. Los profesionales de Hospiten se mostraron muy interesados por los pormenores del día a día de los jugadores, tanto dentro como fuera de la cancha, además de conocer la realidad del deporte inclusivo Canarias y del proyecto deportivo que impulsa el club chicharrero.

Entrenamiento de baloncesto en silla de ruedas en Tenerife con jugadores del ADEIN y personal de Hospiten

La presidenta incidió especialmente en los valores y el esfuerzo inherente a esta práctica deportiva, que fomenta la igualdad de oportunidades y la superación personal.

“Esta acción nos ayuda a acercar el deporte inclusivo Canarias a la sociedad, generando conocimiento desde la experiencia directa y así contribuir a la normalización de la discapacidad”, explicó Ana Magali Rodríguez.

La Fundación CB Canarias y Hospiten mantienen desde hace años un acuerdo mediante el cual la prestigiosa red de centros hospitalarios es responsable de los servicios médicos oficiales de la Fundación.

Dentro del mencionado acuerdo se contempla que los jugadores de la plantilla del Santa Cruz ADEIN Tenerife Fundación CB Canarias puedan realizar pruebas médicas en las instalaciones del Hospital Universitario Hospiten Rambla y del Hospital Universitario Hospiten Bellevue.