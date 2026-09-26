El Balonmano Gáldar Gran Canaria recibe este sábado al Balonmán Saeplast Cañiza en el Juan Vega Mateos, el primer encuentro liguero de la temporada ante su afición

El Balonmano Gáldar Gran Canaria busca de su primera victoria ante el Balonmán Saeplast Cañiza / Balonmano Gáldar Gran Canaria

El MMT FEST Balonmano Gáldar Gran Canaria vuelve este sábado, 26 de septiembre, al Polideportivo Juan Vega Mateos para disputar la segunda jornada de la competición regular. El conjunto dirigido por Aday Sánchez recibirá al Balonmán Saeplast Cañiza a partir de las 20:00 horas, en un encuentro en el que el equipo galdense buscará sumar su primera victoria de la temporada ante su afición.

El conjunto galdense llega a esta segunda jornada después de caer el pasado fin de semana en su estreno liguero frente al Calvo Xiria en Galicia. Tras un desplazamiento exigente, el MMT FEST regresa ahora a casa con el objetivo de recuperar sensaciones y trasladar al Juan Vega Mateos el trabajo realizado durante las últimas semanas de preparación.

Por su parte, el Balonmán Saeplast Cañiza también afronta el encuentro después de comenzar la competición con derrota. El conjunto dirigido por Domingo Coello cayó en su pista ante el Automanía Luceros y buscará empezar con buen pie fuera de casa. El equipo gallego cuenta además con jugadores de amplia experiencia, entre los que destacan Paulo Dacosta y Cristian Canosa, que aportan veteranía y conocimiento de la categoría.

Estreno ante su público

Los de Aday Sánchez afrontan el encuentro con la intención de mejorar los aspectos mostrados en su estreno y ofrecer una respuesta ante su afición. La concentración defensiva, el control de las posesiones y la capacidad para mantener la intensidad durante los sesenta minutos volverán a ser factores importantes ante un rival que tratará de aprovechar cualquier error.

El Polideportivo Juan Vega Mateos será escenario del primer compromiso liguero del MMT FEST Balonmano Gáldar Gran Canaria ante su público esta temporada. El conjunto galdense buscará hacer valer el factor cancha y conseguir los primeros puntos del curso en una segunda jornada marcada por la igualdad y la necesidad de ambos equipos de estrenar su casillero de victorias.