Las balsas de Tenerife se encuentran al 26% de su capacidad

En septiembre cerraron con un 28% de capacidad
Los últimos datos actualizados a mediados de octubre cuantifican que las balsas de Tenerife se encuentran a un 26% de capacidad. Son balsas destinadas al riego agrícola gestionadas por la empresa pública Balten.
«Esto es un 2% menos respecto a septiembre y traducido a cifras son 1.300.000 m3 de agua frente a los 5 millones disponibles», ha asegurado Fernando Bonnet, técnico de Baltén. En septiembre cerraron con un 28% de capacidad.
«Fíjense porque si dividiéramos la isla entre la zona norte y sur», ha añadido el técnico.