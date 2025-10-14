ES NOTICIA

Las balsas de Tenerife se encuentran al 26% de su capacidad

Odra Rodríguez Santana
En septiembre cerraron con un 28% de capacidad

Los últimos datos actualizados a mediados de octubre cuantifican que las balsas de Tenerife se encuentran a un 26% de capacidad. Son balsas destinadas al riego agrícola gestionadas por la empresa pública Balten.

Informa RTVC.

«Esto es un 2% menos respecto a septiembre y traducido a cifras son 1.300.000 m3 de agua frente a los 5 millones disponibles», ha asegurado Fernando Bonnet, técnico de Baltén. En septiembre cerraron con un 28% de capacidad.

«Fíjense porque si dividiéramos la isla entre la zona norte y sur», ha añadido el técnico.


