La directora general de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, Virginia Barcones, ha subrayado este jueves que el Parque Tecnológico de Fuerteventura se ha convertido en un espacio estratégico para desarrollar proyectos que “dan respuesta” a las lecciones aprendidas tras las grandes emergencias registradas en España durante el último año, marcado por inundaciones históricas, apagones y los peores incendios simultáneos del país.

En su visita, realizada junto a la presidenta insular, Lola García; el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda; y el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, Barcones conoció de primera mano la tecnología aplicada a la operación de plataformas aéreas no tripuladas para misiones de servicio público.

La responsable estatal insistió en que estos avances son fundamentales para mejorar la anticipación, prevención y coordinación frente a fenómenos extremos agravados por el cambio climático.

El Parque Tecnológico cuenta con enorme potencial

Tras su recorrido por Gran Canaria y Fuerteventura, Barcones alabó el trabajo del Gobierno autonómico, al que calificó como ejemplo en materia de emergencias: “Invertir en seguridad y Protección Civil es invertir en futuro y en las personas que viven en Canarias”, afirmó.

La comitiva visitó el edificio ISSEC, donde se desarrollan soluciones innovadoras basadas en data analytics con información obtenida de sensores en aeronaves no tripuladas, y la pista Canarias Stratoport for HAPS & UAS, la mayor instalación de España para operaciones con pseudosatélites y drones de gran altitud. Ambos proyectos se enmarcan en el programa Canarias Geo Innovation 2030, impulsado por el Cabildo y el Gobierno de Canarias.

Miranda destacó “el enorme potencial” del Parque Tecnológico para ofrecer herramientas capaces de gestionar grandes emergencias vinculadas al cambio climático. Por su parte, Lola García recordó que el centro ya trabaja en iniciativas punteras en seguridad, biodiversidad y gestión de flujos migratorios, “proyectos que pueden salvar vidas en situaciones críticas”.

Barcones fue contundente al afirmar que el cambio climático “mata” y que todas las administraciones tienen la obligación de prepararse con tecnología de vanguardia, una apuesta que —según defendió— se está materializando en Fuerteventura gracias a la colaboración institucional y a los fondos europeos.