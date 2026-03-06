El programa ofrece doce viajes entre abril y octubre para fomentar el envejecimiento activo con una agenda cultural completa por 150 euros

La Consejería de Bienestar Social lanza la iniciativa ‘Canarias se mueve’ para 600 personas mayores. El programa facilita una semana de vacaciones en la Región de Murcia a residentes mayores de 60 años.

Vídeo RTVC

Las autoridades prevén doce expediciones diferentes entre los meses de abril y octubre de este año.

Una experiencia turística integral y accesible

Los viajes incluyen el traslado en avión, excursiones guiadas y alojamiento en régimen de pensión completa. Los participantes contarán con atención especializada durante las 24 horas para garantizar su seguridad y bienestar. El precio cerrado de 150 euros por persona busca facilitar la movilidad de la población senior del archipiélago.

La agenda cultural contempla visitas a lugares emblemáticos como Cartagena, Lorca y la ciudad de Murcia. Los mayores también conocerán el Museo Minero de la Unión y disfrutarán de productos típicos en Caravaca de la Cruz. El itinerario se completa con estancias en entornos naturales como la Sierra de Espuña y el Huerto del Cura.

El alojamiento tendrá lugar en un hotel de cuatro estrellas ubicado en San Pedro del Pinatar. El recinto ofrece servicios de alta calidad como piscina exterior, biblioteca y salones para actividades grupales nocturnas. Las habitaciones están equipadas con todas las comodidades necesarias para asegurar el descanso y confort de los usuarios.

Bienestar contra la soledad no deseada

La consejera Candelaria Delgado afirma que este programa pionero impulsa la movilidad de las personas mayores. La iniciativa forma parte del plan Maresía para proporcionar una atención integral a este sector poblacional. El objetivo principal es mejorar la calidad de vida y combatir eficazmente la soledad no deseada.

Por su parte, Verónica Meseguer destaca la gran aceptación que tuvo la prueba piloto de esta actividad. El Gobierno de Canarias apuesta por estos viajes para favorecer un envejecimiento saludable y muy activo. Los beneficiarios pueden viajar acompañados de sus cónyuges o familiares mayores de edad aunque no superen los 60 años.