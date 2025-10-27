Este barco podrá albergar unas 500 camas cuando termine el proyecto

Un barco que se encuentra en la orilla de Santa Cruz de Tenerife se ha convertido en el centro de un nuevo proyecto habitacional. El buque se somete actualmente a un proceso de transformación para convertirse en un recurso alojativo para trabajadores.

Las características de este barco, que anteriormente tenía como objetivo perforar para extraer petróleo, podrían permitir que, al finalizar el proyecto de transformación, albergue unas 500 camas para personas que realizan trabajos en alta mar.

Un nuevo hogar temporal

Este proyecto comenzó hace unos días y más de una centena de personas trabaja día y noche para convertir este espacio en un nuevo recurso alojativo, que viajará por proyectos de todo el mundo, sirviendo como hogar temporal para trabajadores.

«En la parte de la torre que estamos derribando en este momento, todo eso desaparecería, y es ahí donde se ubicaría todo lo relacionado con el nuevo proyecto del barco«, explica Arley Reyes, supervisor de producción.»

Un buque en Santa Cruz de Tenerife se transformará en un espacio habitacional de apoyo / RTVC

Según asegura Cristina Name, directora de Tenerife Shipyards, el proyecto se decantó por Tenerife «por la ubicación, por los costes y por la efectividad del personal» y añade que pueden ser facilmente «cuatro o cinco meses de trabajo».

«Repercute directamente no solo por el personal de astillero, sino por todos los costes indirectos, pues la comida, los materiales que hay que suministrar», afirma Name.

Este buque ya ha captado la atención de muchos ciudadanos y vecinos de la capital tinerfeña, un barco que, gracias a sus condiciones, podrá ser el hogar de muchos trabajadores que se enfrentan a un problema alojativo en amplias jornadas en alta mar.