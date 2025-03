La cabalgata infantil del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se celebra este martes 4 de marzo a partir de las 11:00 horas. Se iniciará en la plaza de la Feria y terminará en el entorno de Mesa y López

Recorrido de la cabalgata infantil del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ante la amplia acogida que ha tenido este año el pasacalles infantil, ha decidido adelantar su salida desde la Plaza de La Feria a las 11:00 horas del martes.

En la imagen, Ainhoa Zurita Ortega, Reina Infantil del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2025

Ainhoa Zurita Ortega, la primera de las reinas en escalar al trono en 2025, con su fantasía «Realmente pomposa», de Santi Castro para Piscinas Zurita, junto con el cuadro de honor recorrerán casi tres kilómetros con una comitiva en la que nos faltarán murgas, comparsas y mascaritas infantiles.

A la reina le acompañarán Valeria Cabrera Agudelo de nuevo con el diseño «¡Ni muerta! Al Carnaval Olímpico no vas de esa manera. Que lo sepas», de Grisela Guardia Gómez, en representación del Centro Comercial La Ballena; Yamiley Encinoso López, aspirante que presentó Grupo Newport, con el trabajo «Preparados, listos, que comiencen los juegos… ¡¡Chacha!! Esperen, que faltaba yo… Yass, casi que no llego», de MASBE Creaciones; Leire Portocarrero Díaz, candidata del Cabildo de La Palma, Hola El Paso, Los Llanos de Aridane y Molinete Sound, que lució la creación «Por el cielo de Gran Canaria volé y de su Carnaval me enamoré», diseñada por Ana Isabel Portocarrero Martín; y Suhayla Lisbey Moya Rodríguez, con la fantasía «¡Muchacha! ¿A quién le amarga un dulce?, de Kevin Rodríguez González, en representación de Capross 2004.

Recorrido de la Cabalgata Infantil

La calgata se inicia en la Plaza de la Feria, toma por Doctor Waksman, en sentido contrario, sigue por León y Castillo y presidente Alvear para finalizar en la intersección de esta última con la avenida Mesa y López.

Junior, las pequeñas y pequeños integrantes de Brisa de Volcán; Los Chachitos, Los Trapasitos, Los Biznietos de Sarymanchez y Los Biznietos de Kika y las batucadas Kuervox y Caribe Creando Escuela marcarán el paso con ritmos que se amplificarán a través del hilo musical de las 34 carrozas inscritas.

Dispositivo de movilidad, tráfico y seguridad

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha diseñado un plan de movilidad, tráfico y seguridad para proceder a la reordenación del tráfico con motivo de la Cabalgata Infantil del Carnaval de los Juegos Olímpicos. Así, los cortes, que se producirán en todo el circuito a las 09:00 horas, se realizarán por sectores.

