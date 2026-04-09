Más de cien estudiantes participarán en el encuentro «Hunger for Innovation» para generar nuevas oportunidades laborales y facilitar el retorno a la isla

El Cabildo de Tenerife organiza el 15 de abril una jornada de captación de talento en la sede de Impact Hub Madrid. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, lidera esta iniciativa para vincular a perfiles cualificados con sectores estratégicos del mercado tinerfeño.

El Cabildo conecta a jóvenes tinerfeños con empresas en Madrid / Imagen de archivo

El proyecto responde a una necesidad real del mercado laboral canario actualmente. Sixto Lecuona, cofundador de la iniciativa, define la cita como un reto estratégico para la economía. La iniciativa prioriza el contacto directo entre los asistentes y las entidades participantes.

Un 90 % de los encuestados desea mantener vínculos con Tenerife. Sin embargo, el sesenta por ciento carece de relaciones profesionales con su tierra. El encuentro ofrece presentaciones y mesas de diálogo para revertir esta situación.

El consejero de Juventud, Serafín Mesa, destaca la creación de 8.000 contratos digitales en 2026. Los jóvenes demandan opciones reales para regresar a la isla a largo plazo. El Cabildo canalizará este talento hacia las ofertas de empleo más exigentes.

Formación en sectores emergentes

La corporación insular impulsa un nuevo grado universitario vinculado al sector aeroespacial. Esta industria generará más de 500 puestos de trabajo de alta cualificación. La Universidad de La Laguna colabora activamente en el diseño del equipo académico.

Tenerife también apuesta por la economía azul y la reparación naval especializada. La oferta educativa crece con títulos de inteligencia artificial y gestión de datos. El Cabildo amplía además las plazas en las ingenierías con mayor demanda.

Juan José Martínez defiende la formación internacional como una experiencia muy positiva. El problema surge cuando los estudiantes carecen de opciones profesionales al volver. El sistema de becas Talentum garantiza la inserción directa en las empresas.

Compromiso con el talento joven

Las empresas locales muestran un firme compromiso con la captación de perfiles. Los proyectos canarios alcanzan actualmente una relevancia nacional e internacional muy importante. El networking en Madrid facilitará la visibilidad de estas oportunidades laborales únicas.

El programa de bachillerato dual incluye destinos como Canadá o Estados Unidos. Estas ayudas fomentan la competitividad de los estudiantes en un entorno global. El Cabildo mantiene así un vínculo permanente con sus jóvenes más brillantes.

Rosa Dávila valora este proyecto como una herramienta vital de progreso. El objetivo final consiste en ofrecer salidas dignas a quienes estudian fuera. Tenerife construye así un futuro basado en la innovación y el conocimiento.