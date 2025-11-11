Mediante una serie de ocho vídeos, el Cabildo de Gran Canaria pretende concienciar sobre la prevención de los incendios forestales
Con un lenguaje sencillo, cercano y lleno de humor, el Cabildo de Gran Canaria ha lanzado una serie de ocho vídeos informativos dedicados a la prevención de incendios forestales.
Los vídeos están protagonizados por el humorista Maestro Florido, quien pone su toque cómico al servicio de una causa seria: informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre los riesgos de los incendios y la importancia de adoptar conductas responsables para evitarlos.
La iniciativa busca conectar con el público de una manera diferente, utilizando el humor como herramienta para transmitir mensajes de prevención y cuidado del entorno natural. Desde el Cabildo recuerdan que los incendios forestales, antes considerados hechos aislados, se han convertido en fenómenos cada vez más frecuentes en las islas debido a las condiciones climáticas y al impacto de la acción humana.
Con esta campaña audiovisual, el Cabildo reafirma su compromiso con la educación ambiental y la protección del medio rural, invitando a todos los grancanarios a ser parte activa en la lucha contra los incendios.