El Cabildo de Gran Canaria apuesta por el humor para concienciar sobre los incendios forestales

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Mediante una serie de ocho vídeos, el Cabildo de Gran Canaria pretende concienciar sobre la prevención de los incendios forestales

RTVC.

Con un lenguaje sencillo, cercano y lleno de humor, el Cabildo de Gran Canaria ha lanzado una serie de ocho vídeos informativos dedicados a la prevención de incendios forestales.

Los vídeos están protagonizados por el humorista Maestro Florido, quien pone su toque cómico al servicio de una causa seria: informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre los riesgos de los incendios y la importancia de adoptar conductas responsables para evitarlos.

La iniciativa busca conectar con el público de una manera diferente, utilizando el humor como herramienta para transmitir mensajes de prevención y cuidado del entorno natural. Desde el Cabildo recuerdan que los incendios forestales, antes considerados hechos aislados, se han convertido en fenómenos cada vez más frecuentes en las islas debido a las condiciones climáticas y al impacto de la acción humana.

Con esta campaña audiovisual, el Cabildo reafirma su compromiso con la educación ambiental y la protección del medio rural, invitando a todos los grancanarios a ser parte activa en la lucha contra los incendios.

