El Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana monitorizan el cierre del canal tras la recuperación del nivel óptimo de agua y el equilibrio del ecosistema

La borrasca Therese provocó la entrada masiva de agua dulce en la Charca de Maspalomas. Es por ello, que las autoridades coordinan el cierre del canal para estabilizar el entorno ambiental y proteger la biodiversidad. Esta renovación natural del enclave no ocurría con tal magnitud desde el año 2018.

La Charca de Maspalomas se regenera tras la borrasca Therese / Cabildo de Gran Canaria

La borrasca Therese permitió una limpieza profunda del ecosistema al oxigenar el agua estancada. El fenómeno arrastró los sedimentos acumulados y redujo notablemente las especies invasoras como la tilapia. Esta acción natural favorece directamente la recuperación de la fauna autóctona en este espacio protegido.

El consejero Raúl García Brink califica la situación como un evento de carácter histórico para la isla. Los técnicos intervienen ahora para acelerar el proceso de cierre de la interacción entre la tierra y el mar. El objetivo principal reside en garantizar el equilibrio perfecto entre el ecosistema y el uso público.

Las autoridades esperan que la charca mantenga su nivel óptimo de agua de manera estable tras el cierre. Por ello, el personal de campo monitoriza la pleamar para asegurar el éxito de la operación técnica. El Cabildo busca preservar las condiciones ambientales logradas tras el paso de la reciente tormenta.

Seguimiento científico y fauna

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria realiza un seguimiento científico mediante el uso de nasas. El monitoreo evalúa la calidad del agua y la evolución constante de la fauna y la flora. Los investigadores confirman la recuperación de especies propias que llevaban muchos años sin observarse.

La directora Marta Martínez destaca el impacto positivo de este episodio en todas las poblaciones de aves. La alternancia de las mareas generó condiciones óptimas para la alimentación de las especies limícolas. El agua nueva trae vida y atrae a canarios silvestres y gorriones morunos al barranco.

El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana valorará abrir de nuevo el canal si entra más agua. El concejal Ruyman Cardoso asegura que la prioridad absoluta es mantener el equilibrio frágil del ecosistema. La colaboración entre las distintas instituciones garantiza la vigilancia de los aportes procedentes de los barrancos.

Protección y refuerzo del entorno

El personal de Gesplan y del Ayuntamiento intensifica las labores de limpieza de los residuos sólidos. Los operarios retiran los restos vegetales y las cañas invasoras que el barranco arrastró hasta la orilla. Estas acciones de mantenimiento resultan fundamentales durante el actual proceso de regeneración ambiental.

Los agentes de medio ambiente refuerzan el control de acceso a todas las zonas de exclusión. Otros cuerpos de seguridad colaboran para impedir el paso de personas a los lugares más sensibles. El plan de protección asegura que el ecosistema se recupere sin interferencias humanas externas.

Ambas instituciones trabajan ya en la mejora de los protocolos de actuación para futuros episodios similares. El objetivo final busca optimizar la coordinación y respetar siempre la dinámica natural de la charca. La experiencia actual servirá para proteger mejor este enclave ante nuevas borrascas.