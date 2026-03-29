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Tras el paso de Therese, continúan los desprendimientos en Gran Canaria

Redacción RTVC
Redacción RTVC

El Cabildo de Gran Canaria ha pedido a la población “precaución”, ante estos desprendimientos

Tras el paso de la borrasca, continúan los desprendimientos en Gran Canaria. Uno de ellos ha despertado este domingo a los vecinos de Cruz del Herrero, en San Mateo. Se trata de uno de los municipios grancanarios más afectados por la borrasca Therese y donde se siguen produciendo, numerosas caídas de muros y piedras.

Informa. RTVC.

Carreteras de la isla

Un ejemplo de ello, ha sido el desprendimiento de la GC-423 en medianías, por lo que se ha pedido mucha precaución.

El Cabildo de Gran Canaria ha pedido a la población “precaución”, a la población, mientras las carreteras de la isla regresan poco a poco a la normalidad.

Por su parte, el Gobierno de Canarias mantiene la alerta por riesgo de desprendimientos en las islas más montañosas.

Desprendimiento en San Mateo, Gran Canaria. Cedida.

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