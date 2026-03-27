Los desprendimientos se suceden en varios puntos de las islas como uno ocurrido en Garachico, en Tenerife, a primera hora de esta mañana

Operarios de carreteras trabajan para retirar las piedras en el desprendimiento en la TF-42.

A primera hora de esta mañana de viernes se ha producido un desprendimiento en la carretera que une Garachico, en Tenerife, con Los Silos y Buenavista, la TF-42. Se trata de un muro de contención de una finca privada en la que ya se trabaja para retirar las piedras caídas.

En los últimos 8 días se han producido más de un millar de desprendimientos en varias islas. Desprendimientos motivados por las lluvias que nos ha dejado la borrasca Therese a su paso por Canarias.

Cabe recordar que el Gobierno de Canarias mantiene en alerta a Gran Canaria, Tenerife, El Hierro, La Palma y La Gomera por el riesgo de se produzcan desprendimientos. Por este motivo, recomienda a la población que evite desplazamientos innecesarios durante los próximos días y a los residentes en casas cercanas a barrancos y laderas que estén atentos ante posibles deslizamientos, grietas o señales de alerta.

Evitar desplazamientos innecesarios

El Ejecutivo aconseja evitar desplazamientos, sobre todo en carreteras secundarias y del interior y medianías de las islas de mayor relieve, no acercarse a las zonas donde se hayan producido desprendimientos y respetar la señalización, indicaciones y prohibiciones de las autoridades locales e insulares.

Operarios de carreteras trabajan para retirar las piedras en el desprendimiento en la TF-42.

Deben procurar no transitar, refugiarse o parar en carreteras bajo acantilados o taludes, sobre todo si estos últimos son inestables o con pendientes de más de 60 grados, así como el paso por senderos en laderas escarpadas y barrancos encajados, agrega el Gobierno en un comunicado.

También se pide a los residentes en casas cercanas a barrancos y laderas que estén pendientes de posibles deslizamientos, grietas o señales de alerta en sus viviendas.

Se mantiene también la prealerta por lluvias en las islas occidentales y Gran Canaria, ante la presencia de restos de inestabilidad asociados a la borrasca fría Therese.

Durante el paso de la tormenta el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad CECOES 112 del Gobierno de Canarias registró más de 450 incidentes relacionados con caída de piedras, ramas y árboles, e incluso cortes de carreteras.