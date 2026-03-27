Los desprendimientos se suceden en varios puntos de las islas como uno ocurrido en Garachico, en Tenerife, a primera hora de esta mañana
- Suspendidas las clases presenciales este viernes en La Gomera
- Cifran en más de 10 millones los daños causados por ‘Therese’ en los centros educativos de Canarias
- Los vecinos desalojados por el lleno de la presa de Ayagaures podrán volver a sus casas de forma controlada
- Durante una semana la borrasca Therese se ha mantenido en Canarias
- El 112 Canarias gestiona 1.783 incidentes por el paso de la borrasca Therese, más de 650 solo hoy
- Alerta máxima en la zona metropolitana de Tenerife
- La Guardia Civil despliega un operativo en Gran Canaria por la borrasca ‘Therese’
- La borrasca Therese deja las balsas de Tenerife a casi un 78% de su capacidad
- El 75% de la fruta ha sido afectada por ‘Therese’ en zonas de La Palma
- Entre las incidencias que deja ‘Therese’: Desprendimientos, cortes de agua y rescates
- Las clases se reanudan de forma presencial este jueves en Tenerife, Gran Canaria y La Palma
- Borrasca Therese en Canarias deja lluvias intensas en Canarias
A primera hora de esta mañana de viernes se ha producido un desprendimiento en la carretera que une Garachico, en Tenerife, con Los Silos y Buenavista, la TF-42. Se trata de un muro de contención de una finca privada en la que ya se trabaja para retirar las piedras caídas.
En los últimos 8 días se han producido más de un millar de desprendimientos en varias islas. Desprendimientos motivados por las lluvias que nos ha dejado la borrasca Therese a su paso por Canarias.
Cabe recordar que el Gobierno de Canarias mantiene en alerta a Gran Canaria, Tenerife, El Hierro, La Palma y La Gomera por el riesgo de se produzcan desprendimientos. Por este motivo, recomienda a la población que evite desplazamientos innecesarios durante los próximos días y a los residentes en casas cercanas a barrancos y laderas que estén atentos ante posibles deslizamientos, grietas o señales de alerta.
Evitar desplazamientos innecesarios
El Ejecutivo aconseja evitar desplazamientos, sobre todo en carreteras secundarias y del interior y medianías de las islas de mayor relieve, no acercarse a las zonas donde se hayan producido desprendimientos y respetar la señalización, indicaciones y prohibiciones de las autoridades locales e insulares.
Deben procurar no transitar, refugiarse o parar en carreteras bajo acantilados o taludes, sobre todo si estos últimos son inestables o con pendientes de más de 60 grados, así como el paso por senderos en laderas escarpadas y barrancos encajados, agrega el Gobierno en un comunicado.
También se pide a los residentes en casas cercanas a barrancos y laderas que estén pendientes de posibles deslizamientos, grietas o señales de alerta en sus viviendas.
Se mantiene también la prealerta por lluvias en las islas occidentales y Gran Canaria, ante la presencia de restos de inestabilidad asociados a la borrasca fría Therese.
Durante el paso de la tormenta el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad CECOES 112 del Gobierno de Canarias registró más de 450 incidentes relacionados con caída de piedras, ramas y árboles, e incluso cortes de carreteras.