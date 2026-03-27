InicioNoticias

Se mantiene la alerta por riesgo de desprendimientos tras las lluvias de la borrasca ‘Therese’

Redacción RTVC
Redacción RTVC

Los desprendimientos se suceden en varios puntos de las islas como uno ocurrido en Garachico, en Tenerife, a primera hora de esta mañana

Garachico
Operarios de carreteras trabajan para retirar las piedras en el desprendimiento en la TF-42.

A primera hora de esta mañana de viernes se ha producido un desprendimiento en la carretera que une Garachico, en Tenerife, con Los Silos y Buenavista, la TF-42. Se trata de un muro de contención de una finca privada en la que ya se trabaja para retirar las piedras caídas.

En los últimos 8 días se han producido más de un millar de desprendimientos en varias islas. Desprendimientos motivados por las lluvias que nos ha dejado la borrasca Therese a su paso por Canarias.

Cabe recordar que el Gobierno de Canarias mantiene en alerta a Gran Canaria, Tenerife, El Hierro, La Palma y La Gomera por el riesgo de se produzcan desprendimientos. Por este motivo, recomienda a la población que evite desplazamientos innecesarios durante los próximos días y a los residentes en casas cercanas a barrancos y laderas que estén atentos ante posibles deslizamientos, grietas o señales de alerta.

Evitar desplazamientos innecesarios

El Ejecutivo aconseja evitar desplazamientos, sobre todo en carreteras secundarias y del interior y medianías de las islas de mayor relieve, no acercarse a las zonas donde se hayan producido desprendimientos y respetar la señalización, indicaciones y prohibiciones de las autoridades locales e insulares.

Garachico
Operarios de carreteras trabajan para retirar las piedras en el desprendimiento en la TF-42.

Deben procurar no transitar, refugiarse o parar en carreteras bajo acantilados o taludes, sobre todo si estos últimos son inestables o con pendientes de más de 60 grados, así como el paso por senderos en laderas escarpadas y barrancos encajados, agrega el Gobierno en un comunicado.

También se pide a los residentes en casas cercanas a barrancos y laderas que estén pendientes de posibles deslizamientos, grietas o señales de alerta en sus viviendas.

Se mantiene también la prealerta por lluvias en las islas occidentales y Gran Canaria, ante la presencia de restos de inestabilidad asociados a la borrasca fría Therese.

Durante el paso de la tormenta el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad CECOES 112 del Gobierno de Canarias registró más de 450 incidentes relacionados con caída de piedras, ramas y árboles, e incluso cortes de carreteras.

Garachico

Noticias Relacionadas

Los vecinos desalojados en El Pris (Tacoronte) por la borrasca ‘Therese’ vuelven a sus casas | Minuto a minuto

Redacción RTVC -

Rescatan a 15 perros de una residencia canina por riesgo de inundación en Ayagaures

Redacción RTVC -

Suspendidas las clases presenciales este viernes en La Gomera

RTVC -

Cifran en más de 10 millones los daños causados por ‘Therese’ en los centros educativos de Canarias

Redacción RTVC -

Otras Noticias

Llega a El Hierro un cayuco con 56 ocupantes, tres de ellos menores

Los vecinos desalojados en El Pris (Tacoronte) por la borrasca ‘Therese’ vuelven a sus casas | Minuto a minuto

Un juez de EE.UU. rechaza retirar los cargos contra Maduro

El cambio climático y los riesgos en las costas centran la III Jornada Técnica Medioambiental

La víctima de abusos, Ciro Molina, en la Iglesia de Tenerife acude a Fiscalía